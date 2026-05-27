De Britse bokser heeft voor zijn geplande ontmoeting met landgenoot Anthony Joshua een nieuw gevecht aangekondigd. Via een Instagram-story deelde de oud-wereldkampioen een video van een trainingskamp met het bijschrift "Kom op, 1 augustus, Dublin". Het is nog niet bekend wie de tegenstander is.

De geplande datum is slechts een week na de rentree van Joshua, tegen wie hij het in november zal opnemen. Er wordt al lange tijd gesproken over het gevecht, dat ook wel de "Battle of Britain" wordt genoemd.

De 36-jarige Joshua, eveneens oud-wereldkampioen in de hoogste gewichtsklasse, staat 25 juli in Saudi-Arabië tegenover Kristian Prenga, een relatief onbekende Albanees. Dat wordt zijn eerste gevecht nadat hij in december vorig jaar betrokken raakte bij een fataal auto-ongeluk in Nigeria. Daarbij kwamen twee goede vrienden van de bokser om het leven. Zelf raakte hij lichtgewond.

Zijn laatste gevecht was tegen de Amerikaanse Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. Joshua won met een knock-out, waarbij de 29-jarige zijn kaak brak. Hij moest direct na de wedstrijd naar het ziekenhuis en is nog steeds herstellende. Inmiddels gaat het de goede kant op met zijn kaak en hoopt hij op een terugkeer in de ring. Hij zou het maar wat graag willen opnemen tegen MMA-kampioen Francis Ngannou.

De 37-jarige Fury maakte in april na zestien maanden een succesvolle terugkeer in de ring en won van de Rus Arslanbek Makhmudov. Nadien daagde hij Joshua uit voor een nieuw gevecht.

