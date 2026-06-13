Antonio Plazibat zorgde zaterdagavond voor een spectaculaire knock-out tijdens Glory Collision, maar liet na afloop ook zijn sportieve kant zien. De Kroaat sprak mooie woorden richting de familie van zijn tegenstander Anis Bouzid, die na de harde klap medische hulp nodig had.

Na afloop reageerde de Kroaat uiterst sportief. "Ten eerste wil ik Bouzid bedanken voor het gevecht. Hij deinsde niet terug. Hij stond daar sterk", zo begon Plazibat. "Je ziet hoe deze sport is. We riskeren hier onze levens voor jullie."

Plazibat richt zich tot familie van Bouzid

Bouzid bleef zeer gehavend achter na het gevecht. De vechter werd zelfs op zijn zij gelegd vanwege de zware tikken. Plazibat richtte zich dan ook tot de familie van zijn tegenstander.

"Het spijt mij voor hem, zijn team en familie", zo zei hij terwijl er een luid applaus en gejuich voor hem klonk. "Dit is voor niemand leuk om te zien. De ene keer is hij het, de andere keer ben ik het. Dus alsjeblieft, toon hem wat respect."

Spectaculair gevecht

Plazibat en Bouzid maakten zaterdagavond hun reputatie als publieksvechters volledig waar tijdens Glory Collision. De twee zwaargewichten leverden een spectaculair gevecht af, waarin de Kroaat al vroeg een knockdown scoorde. Bouzid knokte zich echter knap terug, waardoor de jury na drie rondes geen winnaar kon aanwijzen en er een extra ronde nodig was.

Ook in die vierde ronde bleven de twee elkaar bestoken. Plazibat leek steeds vermoeider te worden en Bouzid leek zelfs op weg naar de overwinning. Maar uit het niets haalde de Kroaat nog één vernietigende stoot tevoorschijn. Bouzid ging snoeihard knock-out en bleef even roerloos liggen.

De bizarre ontknoping zorgde voor ongeloof in Ahoy. Naast luid gejuich ontstond er ook direct onrust, omdat Bouzid na de knock-out meteen op zijn zij werd gelegd en medische hulp kreeg. Gelukkig leek het uiteindelijk goed met de Belgisch-Marokkaanse vechter te gaan.

Check ook het laatste nieuws over vechtsport.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover