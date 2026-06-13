Vooraf werd al verwacht dat Antonio Plazibat en Anis Bouzid voor vuurwerk zouden zorgen tijdens Glory Collision. De twee zwaargewichten maakten die verwachtingen meer dan waar. In een duel met mogelijke gevolgen voor de titelstrijd vlogen de klappen vanaf de eerste seconde over en weer, tot groot genoegen van de commentatoren.

Plazibat maakte al bij zijn opkomst indruk. De Kroaat werd begeleid door een groep ridders met schilden in de kleuren van de Kroatische vlag en zorgde daarmee voor een opvallende entree. Eenmaal in de ring had hij niet lang nodig om zijn stempel te drukken. Nog geen halve minuut na de openingsbel sloeg hij Bouzid met een linkerhoek naar de grond. De Marokkaan stond weer op, maar was zichtbaar aangeslagen.

Veldslag

Toch herstelde Bouzid zich knap. Hij beet van zich af en veranderde het gevecht samen met Plazibat in een ware veldslag. De Kroaat had door zijn knockdown een duidelijke eerste ronde op zak, maar in de tweede ronde ging het veel meer gelijk op. Sterker nog: vier van de vijf juryleden gaven die ronde aan Bouzid. Daardoor bleef het duel volledig open, al hield Plazibat dankzij zijn knockdown nog altijd een kleine voorsprong vast.

Ook in de derde ronde bleven beide mannen met lage dekking vechten en werd er volop uitgedeeld. Bouzid leek in de slotronde de betere, maar het was de vraag of hij genoeg had gedaan om de vroege knockdown goed te maken. Eén ding was zeker: het entertainmentgehalte lag hoog.

Extra ronde

De jury kwam er niet uit na drie rondes. Eén jurylid gaf Plazibat de winst met 29-27, maar de andere juryleden hielden het op 28-28. Daardoor eindigde het gevecht onbeslist en moest er een extra ronde aan te pas komen.

En ook die extra ronde zorgde voor volop spektakel. Plazibat leek vermoeid en bijna uitgeteld, maar haalde plots nog één allesbeslissende klap uit zijn mouw. Met een waanzinnige stoot sloeg de Kroaat Bouzid volledig knock-out en besliste hij de partij alsnog op spectaculaire wijze.

Uit hun plaat

De commentatoren van KIJK gingen door het dolle heen. "Bam, Bam, Bam", klonk het. "Niet normaal dit jongens! Godsmikkie, wat een baas", schreeuwde Melvin Manhoef uit. Na afloop, toen hij weer in beeld kwam, gooide Manhoef er zelfs nog even een dansje uit.

Naast het harde gejuich ontstond er ook even onrust. Bouzid werd na de spectaculaire knock-out direct op zijn zij gelegd, al leek het uiteindelijk wel goed met hem te gaan.

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