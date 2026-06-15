Justin Gaethje werd dé grote winnaar van het UFC-evenement bij het Witte Huis. Niet alleen kreeg de Amerikaan de titel na een gigantische verrasing tegen Ilia Topuria. Gaethje mag ook een gigantisch bedrag aan bonussen op zijn bankrekening verwachten.

Het was één van de grootste verrasingen van de UFC dit jaar en dé perfecte afsluiting van het evenement bij het Witte Huis. Gaethje deed iets wat vooraf als onmogelijk werd gezien: winnen van de nog ongeslagen lichtgewichtkampioen Ilia Topuria. The Highlight was een enorme underdog, maar al snel bleek dat de Spanjaard een taaie kluif had aan Gaethje. Met een aantal rake klappen wist de Amerikaan in de eerste ronde het gezicht van Topuria al aan het bloeden te krijgen.

Gaethje bleef geconcentreerd inslaan op Topuria en de Spanjaard werd alsmaar gehavender in zijn gezicht. Bij het ingaan van de vijfde ronde werd het gevecht gestopt. Alexandre Topuria, Ilia's broer en trainingspartner, maakte het besluit dat zijn broer niet meer verder kon. Daardoor werd Gaethje tegen alle verwachtingen in de nieuwe kampioen in het lichtgewicht. Daarnaast is hij de eerste MMA-vechter die Topuria wist te verslaan in een officieel gevecht.

Fors aantal bonussen

De UFC besloot Gaethje dan ook fors te belonen voor zijn prestatie in het hoofdgevecht van UFC Freedom 250. Normaal gesproken kiest de vechtsportorganisatie een gevecht van de avond en een prestatie van de avond. Dat deed de UFC bij de gevechten voor het Witte Huis ook. Gaethje en Topuria kregen allebei de bonus voor het gevecht van de avond en de Amerikaan pakte ook de prestatie van de avond. Dat zorgde voor een gigantisch bedrag bovenop het geld dat Gaethje krijgt voor de overwinning.

Normaal gesproken krijgen vechters 100.000 dollar voor het gevecht van de avond en 100.000 dollar voor de prestatie van de avond. Vanwege het speciale evenement bij het Witte Huis, waren die bonussen verhoogd tot 425.000 dollar voor het gevecht en 400.000 voor de prestatie. Gaethje pakt dus een totaal van 825.000 dollar aan bonussen. Dat is omgerekend meer dan 710.000 euro bovenop het geld dat hij contractueel krijgt voor het winnen van de titel.

Naast Gaethje pakt ook Cyril Gane nog de bonus voor prestatie van de avond. De Fransman versloeg Alex Pereira voor de interim-titel bij de zwaargewichten.

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