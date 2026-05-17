Conor McGregor keert officieel terug in de UFC, dat maakte de baas van de vechtsportorganisatie Dana White officieel bekend via sociale media en de website. De Ierse publiekslieveling vocht al vijf jaar niet meer bij de UFC, maar moet er nu alweer snel staan.

Over twee maanden is het al zover: De 37-jarige McGregor vecht op 11 juli (Nederlandse tijd) tegen Max Holloway in zijn langverwachte rentree bij de MMA-organisatie tijdens UFC 329 in Las Vegas. De voormalig kampioen in het vedergewicht en lichtgewicht vocht voor het laatst in juli 2021, toen hij zijn been zwaar blesseerde tijdens zijn gevecht met Dustin Poirier.

Sindsdien riep de publiekslieveling meermaals dat hij graag weer wilde vechten en deed hij er geregeld alles aan om in de spotlights te blijven. Zo dook hij op tijdens verschillende UFC-avonden en had hij bijvoorbeeld de ambities om de politiek in thuisland Ierland in te gaan. Maar nu is het dan eindelijk zover en keert McGregor terug in de octagon voor een gevecht tegen Max Holloway, zijn voormalige rivaal.

'Rematch die dertien jaar op zich heeft laten wachten'

In 2013 begon McGregor bij de UFC en groeide hij razendsnel uit tot de populairste vechter ooit van de organisatie. Niet alleen vanwege zijn kunsten op het canvas, maar ook vanwege zijn uitstraling, trash talk en zijn gedrag buiten de ring. Holloway en McGregor stonden in augustus 2013 al eens tegenover elkaar. De Ier won toen op unaniem jurybesluit van de toen 21-jarige Holloway in Boston. De UFC kondigt de nieuwe partij tussen de twee dan ook aan als 'een rematch die dertien jaar op zich heeft laten wachten'.

Buiten de MMA om kwam McGregor de afgelopen jaren in het nieuws vanwege een rechtszaak die een vrouw tegen hem begon. Zij beschuldigde hem van verkrachting, maar de rechter ging daar niet helemaal in mee. Wel oordeelde die dat McGregor schuldig was aan het aanvallen van de vrouw. Hij werd veroordeeld voor het betalen van een flinke schadevergoeding van bijna 250.000 euro.

