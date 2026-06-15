Conor McGregor keert op 12 juli terug in de UFC na meer dan vijf jaar afwezigheid. De Ier neemt het op tegen Max Holloway en zondagnacht was het tijd voor de eerste confrontatie. Daar ging McGregor al fors te keer tegen de knokker uit Hawai.

McGregor keert tijdens international fight week eindelijk terug naar waar hij hoort: de UFC-octagon. Jaren van rechtszaken, schandalen en blessures laat hij nu achter zich voor een gevecht met Holloway op weltergewicht. McGregor vecht op 12 juli in het main event tegen de oud-kampioen. Holloway en de Ier vochten in het begin van hun carriére al eens tegen elkaar. Toen won McGregor, maar dat gevecht is inmiddels alweer dertien jaar geleden.

Tijdens het UFC-evenement bij het Witte Huis was er ook tijd voor McGregor en Holloway om voor het eerst met elkaar te praten sinds de partij is aangekondigd. Dat ging er niet altijd even rustig aan toe. McGregor staat erom bekend dat hij zijn tegenstanders verbaal al op achterstand kan zetten voor de partij begint. Dat probeerde hij ook bij Holloway.

'Je raakt mij niet, je bent mijn kind'

"Geen disrepect Max, maar jouw handschoen gaat mij geen enkele keer raken. En als je me toch raakt, dan ga ik je uitlachen in je gezicht. Tegen mij vechten is een heel andere wereld en deze gewichtsklasse is een heel andere wereld. Ik ga dit gevecht uit met de zege en alle eer", schreeuwt McGregor naar zijn camera tijdens de online meeting met presentator Joe Rogan en Holloway.

Vervolgens wil Holloway wat terugzeggen tegen McGregor, maar daar is de Ier absoluut niet van gediend. "Heb wat respect als ik aan het praten ben. Max is mijn kind, sorry dat hij zo door me heen praat. Ik sla hem knock-out met mijn handen naar beneden", tiert McGregor over de voormalig vedergewichtkampioen in de UFC.

Michael Chandler

McGregor en Holloway nemen het in Las Vegas tegen elkaar op. Voor de Ier is het de eerste keer sinds vijf jaar dat hij de kooi instapt. In 2024 werd McGregor nog geboekt tegen Michael Chandler, maar door een gebroken teen moest hij die partij afzeggen. In de tussentijd verloor de Amerikaan van Charles Oliveira, Paddy Pimblett en zondagnacht ook van Mauricio Ruffy.

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