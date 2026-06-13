Mory Kromah heeft zijn eerste titelverdediging succesvol afgesloten. De Glory-wereldkampioen bij de zwaargewichten versloeg Miloš Cvjetićanin in de derde ronde met een gesprongen knie, waardoor de Serviër knock-out ging. Na afloop had vechtsporticoon Remy Bonjasky niets dan respect voor Kromah.

Het gevecht begon nog aftastend en ging in de eerste ronde redelijk gelijk op, maar vier van de vijf juryleden gaven die ronde toch aan Kromah. In de tweede ronde kwam Cvjetićanin beter door en leek Kromah even aangeslagen. De kampioen herstelde zich echter snel, sloeg terug en kreeg ook die ronde op zijn naam.

Belofte

In de derde ronde kwam de knock-out waar Kromah vooraf op had gehoopt. Hij had het Glory-publiek beloofd dat hij niet alleen op punten wilde winnen, maar echt voor knock-out zou gaan. Die belofte maakte hij waar. Met een gesprongen knie werkte hij Cvjetićanin naar het canvas en besliste hij het gevecht met een vernietigende knock-out.

Daarmee snoerde hij ook het Servische publiek in Ahoy de mond, dat massaal achter Cvjetićanin stond en Kromah geregeld uitfloot.

Respect van Bonjasky

Niet alleen snoerde hij de joelende fans de mond, ook kreeg hij lof van Remy Bonjasky, die als commentator het gevecht van dichtbij volgde.

"Gesprongen knie, dat zeg ik je!", zo schreeuwde het vechtsporticoon toen Kromah de vernietigende tik uitdeelde. "Het beste wapen dat er is, jongen. Oh mijn god. Jezus", aldus Bonjasky, waarna hij zich meteen verontschuldigde voor dat laatste woord.

Vervolgens richtte Bonjasky zich ook tot de fans die Kromah uitjoelde in Ahoy. "De hele zaal stil. Klaar, alle twijfels weg."

Nadat Kromah zijn wereldtitel in ontvangst had genomen, sprak Bonjasky nogmaals zijn respect uit voor de opvolger van Rico Verhoeven. "Het is zo ongelooflijk mooi, zo'n gesprongen knie. Als je eerst met je linker omhoog komt, daarna met rechts. Het is fantastisch. Ik kan hier echt van genieten, man", zo besloot Bonjasky.

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