Glory-wereldkampioen Mory Kromah heeft zijn eerste titelverdediging succesvol afgesloten. Het zwaargewicht versloeg Miloš Cvjetićanin met een knie tijdens de derde ronde van het titelgevecht, waardoor de Serviër knock-out ging. "Het trainingskamp heeft zijn werk gedaan", laat hij in gesprek met deze site opgelucht weten.

Hoewel de eerste ronde van de partij redelijk gelijk op ging, liet Kromah zien de kampioensriem voor geen goud af te willen staan. Vier van de vijf juryleden schreven de ronde dan ook aan hem toe. In de tweede ronde leek Cvjetićanin wat terug te doen. Kromah oogde even aangeslagen, maar herstelde zich snel en won wederom de ronde.

In de derde ronde sloeg de kampioen keihard toe. Eerder gaf hij al een "een knock-out nodig te hebben". Dat beloofde hij het Glory-publiek, nadat hij tijdens een persconferentie aangaf niet op zijn voorganger Rico Verhoeven te willen lijken, die meestal op punten won. Die belofte kwam Kromah dan ook na. Met een rake knie werkte hij Cvjetićanin naar het canvas, waardoor het gevecht vroegtijdig ten einde kwam. "Dit is wat jullie wilden!" schreeuwde Kromah zichtbaar opgelucht na de partij door de microfoon vanuit de ring. "Ik heb het laten lukken. Het trainingskamp heeft zijn werk gedaan", liet hij niet veel later aan deze site weten.

Voelt beter

Afgelopen winter werd Kromah de opvolger van Rico Verhoeven door het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing te winnen. Toch voelt deze titelverdediging nog net wat beter voor hem. "Je hoort dan 'and still" (ringcommentaar wanneer iemand de kampioen blijft, red.). Dat is anders dan die 'and new' (ringcommentaar wanneer er een nieuwe kampioen is, red). Ik kan mezelf nu onbetwiste kampioen noemen."

Volgende tegenstander al bekend

Tijdens de persconferentie na afloop, greep de van een blessure teruggekeerde Antonio Plazibat de kans om Kromah uit te dagen. Laatstgenoemde ging daar vooral cynisch mee om. "Ik kan jou niet serieus nemen", liet hij weten toen de Kroaat vertelde Kromah knock-out te zullen slaan. "Het lukte jou geen eens om Cookie (Tariq Osaro, red.) te verslaan. Ik zit pas twee jaar bij Glory. Hoeveel jaar zit jij al bij de organisatie? Kun je me dat vertellen? Zes of zeven?! En in al die tijd heb je nog niet eens één keer de kampioensgordel aangeraakt. Wil je hem anders even aanraken nu? Dat zal dan ook gelijk de laatste keer zijn!"

Servisch Publiek

Kromah moest het doen met een publiek dat zich vooral tegen hem keerde. Er waren honderden Serviërs naar Ahoy afgereisd om Cvjetićanin aan te moedigen. Overal in de zaal hingen Servische vlaggen en mensen juichten massaal voor de Serviër, terwijl Kromah vooral een fluitconcert over zich heen kreeg. Dat leek hem weinig te doen. De wereldkampioen kon er wel om lachen. Het publiek was gauw vertrokken nadat ze hun favoriet naar het canvas zagen gaan.

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