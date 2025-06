Veelbesproken bokskampioene maakt drastisch besluit voor Box Cup in Eindhoven, burgemeester stuurt brief

De veelbesproken Olympisch kampioene boksen Imane Khelif zal niet meedoen aan de Box Cup in Eindhoven. De Algerijnse skipt het prestigieuze bokstoernooi omdat de World Boxing associatie geslachtstesten bij deelname heeft aangekondigd.

Ongeveer een week geleden kondigde de boksbond aan dat er voor de komende reeks evenementen geslachtstesten worden afgenomen bij de vechters. Khelif, de kampioene die het middelpunt was van een ware 'geslachtsrel' op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, mag daarom niet meedoen in Eindhoven. Volgens de bond mag ze niet deelnemen aan toernooien totdat ze door de geslachtstest is gekomen. Khelif is daardoor niet afgereisd naar Eindhoven en ze heeft zich niet proberen in te schrijven.

Tijdens de Spelen in Parijs ontstond de rel door een geslachtstest die voor het toernooi werd gehouden door de World Boxing Associatie. Daaruit bleek dat Khelif, net als de Thaise boksster Lin Yu-Ting, mannelijke XY-chromosomen in haar DNA had. De IOC liet de twee vechtsters zonder test meedoen en dat zorgde voor veel controverse. Zo gaven bokssters aan bang te zijn om tegen Khelif te vechten. De Algerijnse werd uiteindelijk Olympisch kampioen, maar die medaille zorgde voor veel scheve gezichten.

Veelbesproken boksster Imane Khelif krijgt excuses van Nederlander na enorme geslachtsrel: 'Niet correct' In Eindhoven staat dit weekeinde de jaarlijkse Box Cup op het programma. Grote blikvanger was de veelbesproken olympisch kampioene Imane Khelif. Maar de Algerijnse kreeg slecht nieuws in aanloop naar het toernooi.

Brief van burgemeester

Dirk Renders, directeur van de Box Cup in Eindhoven, maakt na het nieuws over de afzegging van Khelif duidelijk dat dit niet de beslissing van de organisatie was. "Ze heeft de deadline voor inschrijving voor het toernooi officieel gemist. De beslissing van Imane om niet mee te doen, is niet door ons gemaakt. Wij vinden het erg jammer."

De gemeente Eindhoven is het niet eens met de beslissing van de boksbond. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem schreef zelfs een brief aan de World Boxing associatie. "Alle sporters zijn wat ons betreft welkom in Eindhoven. Het uitsluiten van sporters op basis van omstreden ‘gendertests’ past daar zeker niet bij. Wij laten vandaag onze afkeuring over dit besluit weten en roepen de organisatie op om Imane Khelif alsnog toe te laten." De organisatie van de Eindhoven Box Cup gaf vervolgens nogmaals aan dat de beslissing is gemaakt door de associatie en niet door de organisatie van het toernooi.