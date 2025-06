Veelbesproken boksster Imane Khelif krijgt excuses van Nederlander na enorme geslachtsrel: 'Niet correct'

In Eindhoven staat dit weekeinde de jaarlijkse Box Cup op het programma. Grote blikvanger was de veelbesproken olympisch kampioene Imane Khelif. Maar de Algerijnse kreeg slecht nieuws in aanloop naar het toernooi.

Op de Olympische Spelen van 2024 maakte Khelif de tongen los. Velen beweerden dat ze een man was. Van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) mocht ze echter gewoon meedoen. Khelif pakte uiteindelijk goud en in de weg naar de finale viel een gevecht tegen de Italiaanse Angela Carini vooral op. Zij stapte na 46 seconden huilend uit de ring.

In eigen land werd Khelif als een heldin onthaald, maar de scepsis bleef. Helemaal toen onlangs bekend werd dat er vanaf 1 juli een verplichte geslachtstest geldt voor vrouwen. Die moet zorgen voor een veiligere bokswereld voor vrouwen. Alleen voor de Eindhoven Box Cup moest Khelif een geslachtstest afleggen, ondanks dat het toernooi vóór 1 juli wordt gehouden.

Weer een rel

Boris van der Vorst, de Nederlandse president van World Boxing, moest ook nog een brandje blussen, omdat zijn organisatie bij de bekendmaking van de nieuwe regel expliciet de naam van Khelif noemde, die voorlopig niet in actie mag komen. "Het was niet correct om één specifieke sporter te noemen in de verklaring. Er had meer moeite moeten worden gedaan om het beleid niet aan een individu te koppelen", verklaarde Van der Vorst.

"Imane Khelif mag niet deelnemen in Eindhoven en aan andere World Boxing-evenementen totdat ze een genetische geslachtstest heeft ondergaan in overeenstemming met de regels en testprocedures van World Boxing", schreef de bond eerder in een persbericht.

'Gelekte' test

Wat ook niet helpt voor Khelif, is dat er deze week een test uit 2023 werd gelekt waarin stond dat ze een man was. Dat gebeurde door boksbond IBA, die de Algerijnse niet mee lieten doen aan de WK. Bij Khelif werden XY-chromosomen vastgesteld, in plaatst van de gebruikelijke XX bij een vrouw. Toch wil dat volgens deskundigen niet meteen zeggen dat Khelif een man is, het kan ook zijn dat ze intersekse (waar veel varianten op zijn) is.

Spelen 2028

Lang verhaal kort: Khelif is niet welkom in Eindhoven en de vraag is of ze in de toekomst de per 1 juli ingevoerde geslachtstest ondergaat. Ze is zelf van plan om in 2028 weer mee te doen aan de Olympische Spelen, in Los Angeles. Dat terwijl president Donald Trump haar een "mannelijke bokser" noemde, toen hij een decreet tekende die ervoor zorgt dat trans vrouwen niet in vrouwencompetities mogen meedoen

"Ik ben niet transgender", verzekerde ze bij ITV. "Ik maak me dan ook geen zorgen, ik laat me niet intimideren. Ik zal mijn titel met alles wat ik heb verdedigen. Ik geloof dat als de oude Imane op 50 procent van haar potentieel functioneerde, de Imane Khelif van vandaag nog gemotiveerder en vastberadener is."