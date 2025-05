Omstreden Olympisch kampioene moet verplichte geslachtstest afleggen voor deelname Box Cup in Eindhoven

De deelname van Imane Khelif aan de Box Cup in Eindhoven staat op losse schroeven. World Boxing voert namelijk verplichte geslachtstests in voor alle boksers die aan wedstrijden meedoen, die de Algerijnse eerst moet doorstaan.

De internationale federatie zegt dit beleid te gaan voeren na de ophef rond boksers, onder wie Khelif tijdens de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar. Khelif zou in Nederland meedoen aan de Eindhoven Box Cup, van 5 tot en met 10 juni.

"Imane Khelif mag niet deelnemen in Eindhoven en aan andere World Boxing-evenementen totdat Imane Khelif een genetische geslachtstest heeft ondergaan in overeenstemming met de regels en testprocedures van World Boxing", aldus de organisatie in een verklaring.

Te hoge testosteronspiegel

Khelif behaalde samen met de Taiwanese Lin Yu-ting bij de Spelen van Parijs goud in het vrouwentoernooi, wat voor commotie zorgde, omdat beide bokssters in 2022 en 2023 werden uitgesloten van deelname aan de wereldkampioenschappen. Bij gendertests was een voor vrouwen te hoge testosteronspiegel aangetroffen.

Intersekse?

Khelif won olympisch goud in de vrouwencategorie tot 66 kilogram. De boksster kreeg veel aandacht na haar zege in de achtste finales. De Italiaanse Angela Carini verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht. De boksster is als meisje geboren en opgegroeid en mocht daarom meedoen in deze categorie.

Haar testosterongehalte is alleen wel een stuk hoger dan die van de gemiddelde vrouw en Khelif was daardoor eerder uitgesloten van deelname aan een WK in 2023. Het mannelijke voorkomen van Khelif kan te maken hebben met intersekse. Dan heeft een persoon zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

Voor de organisatie van Eindhoven Box Cup was er in eerste instantie geen reden om haar van deelname uit te sluiten. "Ze mag van het IOC boksen. Wie zijn wij dan om te zeggen: ’Je mag niet meedoen’?", zei oud-bokskampioen Eric van den Heuvel, een van de organisatoren, bij De Telegraaf. Echter komt de organisatie daar nu in een nieuwe verklaring op terug: Khelif moet eerst de gendertest doorstaan, voordat bepaalt wordt of ze in actie mag komen in Eindhoven.