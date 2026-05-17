Jake Paul heeft gereageerd op het nieuws dat Conor McGregor terugkeert in de UFC. Dat de Ier terugkeert in de kooi, maakt de verloofde van Jutta Leerdam niet zo veel uit. Het is de timing van de aankondiging die hem woedend maakt.

De UFC maakte zaterdagavond bekend dat McGregor op 11 juli terug zal keren in de kooi. Tijdens International Fight Week vecht de Ier in het main event van UFC 329 tegen voormalig kampioen Max Holloway. De wedstrijd zal plaatsvinden op het weltergewicht. McGregor vocht voor het laatst in 2021, toen hij zijn been brak in een partij met Dustin Poirier. In 2024 werd McGregor nog geboekt tegen Michael Chandler, maar die wedstrijd ging niet door omdat The Notorious zijn teen brak.

'Kleine, onzekere jongens'

Het nieuws rondom McGregor werd bekend gemaakt tijdens het grote evenement van MVP, de promotie van Jake Paul. Oud-UFC-vechters als Ronda Rousey, Nate Diaz, Mike Perry en Francis Ngannou vochten, maar de UFC stal de show met de aankondiging rond McGregor. Over die timing is Paul dan ook niet te spreken. "Gooit het maar in de lucht tijdens ons evenement. Dit laat zien wat voor kleine, onzekere jongens jullie zijn. Jullie proberen aandacht te pakken over ons evenement, maar dat gaat niet werken vriend", kraakt Paul UFC-baas Dana White af.

Nakisa Bidarian, oud-financieel directeur van de UFC en huidig businesspartner van Paul, was een stuk positiever over de terugkeer van McGregor. "Hij is een van de bekendste karakters in de sport. Hopelijk keert hij echt terug en kan hij het tegen Paul opnemen in boksen en MMA. Welkom terug McGregor en Dana White, bedankt dat je dit nieuws aankondigt tijdens de walk-out van Ngannou", sluit Bidarian cynisch af tijdens het MVP-evenement

Of Paul en McGregor het ooit tegen elkaar zullen opnemen is nog maar de vraag. De Ier heeft nog twee gevechten op zijn contract bij de UFC en de organisatie van Dana White zal nooit toestaan dat hij tijdens zijn contract al voor MVP gaat vechten. Als McGregor zijn partijen uitvecht, kan hij wel bij andere organisaties aan de slag.

