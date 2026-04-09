We kennen Rico Verhoeven natuurlijk allemaal als topvechter. Menig tegenstander kreeg het behoorlijk zwaar te verduren tegen de Nederlander. Maar soms moet je die woede ook ergens anders op afreageren. Zo kreeg een deel van zijn huis het onlangs behoorlijk zwaar te verduren.

Rico Verhoeven heeft nog anderhalve maand om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op één van de - zo niet hét - grootste gevechten van zijn lange carrière. Op 23 mei neemt hij het in Egypte op tegen de nog altijd ongeslagen Oleksandr Usyk uit de Oekraïne. Bij zijn voorbereiding komt behoorlijk wat kijken. Maar soms moet je alle innerlijke woede toch ergens anders op botvieren.

Kapotte badkamer

Als je geen tegenstander hebt om tegen te sparren dan moeten andere dingen het maar ontgelden, moet Verhoeven gedacht hebben. Hij deelt een nieuwe video op sociale media, waarin hij behoorlijk tekeer gaat in nota bene zijn eigen badkamer.

"Soms twijfel ik aan mezelf, maar dan komt de vechter in me naar boven", valt te lezen in het filmpje dat de vechter uit Bergen op Zoom deelt. Eerst kijkt hij twijfelachtig in de spiegel, maar op het moment dat de vechter in hem naar boven komt, gaat hij behoorlijk te keer. Zijn spiegel wordt helemaal aan gort geramd door de 36-jarige Verhoeven. Gelukkig voor zijn vriendin Naomy van Beem en de kinderen lijkt het om een AI-filmpje te gaan, dus zal de badkamer niet echt vernield zijn. Maar er zit wel degelijk een boodschap achter het bericht.

Innerlijke kracht

The King of Kickboxing wil namelijk laten zien dat iedereen van binnen twee verschillende persoonlijkheden heeft. "Er zijn twee wolven in ons die met elkaar vechten: de ene die twijfel, angst en vrees zaait, en de andere die vecht met kracht, toewijding en discipline", begint Verhoeven het bericht bij zijn post. "En welke wolf wint? Degene die je voedt."

Hij lijkt aan te willen tonen dat iedereen er voor kan kiezen om een vechter te zijn, op wat voor manier dan ook. Soms zit het wellicht even tegen, maar diep van binnen is iedereen geboren om voor zichzelf op te komen. Met zijn woorden inspireert Verhoeven ook veel van zijn volgers. Bovendien is het goed om te zien dat hij die innerlijke vechtersmentaliteit met gemak naar boven krijgt. Alleen daarmee kan hij de wereldtitel boksen overnemen van de immens sterke Usyk.