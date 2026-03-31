De sportschool van Rico Verhoeven heeft hem op een mooie manier verrast richting zijn aanstaande partij. Een aantal mooie quotes van het zwaargewicht zijn op groot niveau afgebeeld en dienen nu als achtergrond in de sportschool.

Verhoeven is op het moment vol in training richting zijn aankomende bokspartij op 23 mei. Dan neemt hij het op tegen Oleksandr Usyk in de tweede bokswedstrijd van zijn leven. De inzet? De verschillende wereldtitels die de Oekraïense sensatie in handen heeft. Daarvoor zal Verhoeven fors moeten trainen, omdat het boksen het terrein is van Usyk. De Nederlander legde onlangs uit waarom hij de uitdaging toch heeft aangenomen.

Inspirerende quotes

"Ik heb twaalf jaar geleefd als de onbetwiste zwaargewichtkampioen in het kickboksen. Ik heb nooit gezocht naar comfort. Dus ik ben begonnen met zoeken naar de grootste uitdaging die er bestaat in een andere wereld. Uysk is onbetwist in het boksen. Dat zijn de uitdagingen die mij motiveren. Onbetwist tegen onbetwist", zegt Verhoeven over de partij tegen Usyk.

Verhoeven zijn sportschool Superpro is zo geïnspireerd door die uitleg, dat ze de woorden groot hebben uitgeprint en achter de boksring in de gym hebben gehangen. Eigenaar Dennis Krauweel is al jaren de steun, toeverlaat en vaste trainer van de Nederlander en hij heeft zijn eigen sportschool in het Brabantse Zevenbergen. Daar traint Verhoeven al jaren en daarom vond Krauweel het dan ook tijd om zijn belangrijkste pupil aan de muur van zijn sportschool te vereeuwigen.

Lovende reacties

Onder de post van Verhoeven reageren een hoop bekenden uit de vechtsportwereld vol trots. Zo plaatsen collega's Gradus Kraus en Benjamin Adegbuyi emoji's onder de post en reageren ook zijn vriendin Naomy van Beem en zijn vriend en DJ Sunnery James. Zij zullen op 23 mei ook voor Verhoeven juichen als het zwaargewicht in Egypte gaat vechten om de wereldtitel in het boksen. Daar vecht hij op een unieke locatie: tussen de piramides van Gyza in het Afrikaanse land.