'Afgrijselijke uitspraken' Rafael van der Vaart leiden weer tot veel woede in Engeland: 'Ze zijn allemaal zo dom daar'

Oud-voetballer en analist Rafael van der Vaart heeft weer de aandacht getrokken in Engeland met opvallende uitspraken over de Premier League. Hij liet zich negatief uit over het niveau in de competitie en krijgt nu zelf de wind van voren.

In het programma Rondo op Ziggo Sport begon Go Ahead Eagles-speler Mats Deijl over het snelle tempo in de Premier League. Daar ging Van der Vaart direct tegen in. Hij speelde zelf twee jaar in de competitie bij Tottenham Hotspur.

'Stoere' Sylvie Meis onherkenbaar met 'nieuwe look' in bijzondere fotoshoot Sylvie Meis heeft meegewerkt aan een bijzondere fotoshoot. De 47-jarige voetbalvrouw en tv-persoonlijkheid staat bekend als fashion model, maar laat een hele andere kant van haarzelf zien.

"Dat valt wel mee hoor", zegt de oud-international over het niveau in Engeland. "Ik vond het heerlijk om daar te spelen. Ze zijn allemaal zo dom daar. Nooit doordekken. Alleen doordat het publiek zo op het veld zit, lijkt het supersnel. Dat krijg je ook mee op tv. Maar voetballend gezien vind ik echt dat het meevalt. Tottenham speelde tegen AZ (in de Europa League, red.). Heb jij verschil gezien?"

Hij vergelijkt AZ vervolgens ook met Arsenal, dat momenteel op de tweede plaats staan onder landskampioen Liverpool. "Ik geloof niet dat zij echt meedoen voor het kampioenschap", zegt hij. "Het is een soort jeugdelftal."

'Wat een idioot'

Op X gaan Engelse voetbalfans los over de 'afgrijselijke uitspraken' van de oud-Ajacied. "Wat een idoot", klinkt het. "Hij praat te veel." Volgens velen kan hij zijn mening beter voor zich houden. "Laat deze man stoppen met praten. Hij kan beter met pensioen gaan." Toch zijn er ook supporters die het wel met Van der Vaart eens zijn: "Hij heeft wel gelijk, voor het eerst."

Flink zakcentje voor Liverpool van Arne Slot: dit krijgt de kampioen van de Premier League Liverpool is de trotse kampioen van de Premier League. Na een klinkende zege op Tottenham vierde de stad het uitbundig met vuurwerk, gezang en een overweldigende trots. De tweede Premier League-titel sinds 1992 en de twintigste Engelse titel in de rijke clubgeschiedenis. Naast de sportieve eer staat Liverpool ook een financiële beloning te wachten. Maar wat krijgen ze precies?

Bukayo Saka

Het is niet de eerste keer dat Van der Vaart de woede op de hals haalt in het buitenland. Eerder deze maand sprak hij zich uit over de gemiste penalty van Arsenal-speler Bukayo Saka in het Champions League-duel met Real Madrid.

"Van der Vaart heeft een ongelooflijke aanval gepleegd op Saka", schreven Britse media. "Een vreemde en bittere uitbarsting." De aanvaller lachtte uiteindelijk toch als laatst. Hij scoorde in minuut 65 alsnog het openingsdoelpunt, met een stiftje. Arsenal wist met 2-1 te winnen in Spanje en is door naar de halve finales van de Champions League. Daarin neemt de ploeg van Mikel Arteta het dinsdagavond op tegen Paris Saint-Germain.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.