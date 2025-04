Rafael van der Vaart haalt keihard uit naar doorgeslagen Real-verdediger: 'Dit vind ik een patiënt hoor'

De Copa del Rey-finale tussen Real Madrid en FC Barcelona eindigde zaterdagavond in een ware thriller vol emoties. Terwijl Barça uiteindelijk dankzij een late goal van Jules Koundé de beker won, sloegen bij Real de stoppen door. Antonio Rüdiger verloor vlak voor het laatste fluitsignaal volledig zijn beheersing, tot woede van analist Rafael van der Vaart.

Barcelona trok na een zenuwslopend duel met 3-2 aan het langste eind. Na een eerdere comeback van Real Madrid, dat van 1-0 achter naar 2-1 voor ging, dwong Barça verlenging af. Daarin maakte Koundé in de 116e minuut de winnende treffer. Vooral de slotfase was chaotisch: Real-verdediger Rüdiger kon zijn frustraties niet bedwingen, gooide met voorwerpen en moest uiteindelijk worden tegengehouden door teamgenoten. De Duitser kreeg direct rood van scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea.

'Als je die ogen zag'

"Wat is die Rüdiger in hemelsnaam aan het doen?", vraagt presentator Sam van Royen aan zijn tafelgasten. "Ja, ik weet niet wat doe aan het doen was. Als je ook die ogen zag", gaat Ronald de Boer in op de actie van de Duitse verdediger. "Hij spant nu wel de kroon, maar er waren nog veel meer Real-spelers die zich belachelijk gedroegen. Als fan heb je nu waarschijnlijk een waas voor je ogen, maar als je dit morgen terugkijkt denk je wel: wat zijn onze spelers aan het doen hier?"

"Bij mij sloeg hij me in mijn maag en kreeg hij rood", herinnert Van der Vaart hoe Rüdiger naar hem uithaalde in Duitsland. "Het is een leuke gozer in het elftal, maar dit hoort ook bij hem. Soms is het leuk en soms is het een idioot. En vandaag is het een idioot, want dit vind ik een patiënt hoor", stelt de analist. "Hier moeten ze hem ook voor schorsen een aantal wedstrijden. Als speler van Real heb je een voorbeeldfunctie", is De Boer van mening.

This is sick and disgusting. A team full of entitled babies. And Rudiger is an animal. Should get a lengthy ban from football, imo.pic.twitter.com/3WfEdCYcMO https://t.co/QMcJ2ERyLd — 🇳🇴 kimmoFC (@kimmoFC) April 26, 2025

Omstreden strafschop

Naast het incident rond Rüdiger was er veel discussie over een penaltysituatie in de blessuretijd. Raphinha dook na een duel met Raúl Asencio naar de grond, waarna de Spaanse arbiter aanvankelijk resoluut naar de stip wees. Na ingrijpen van de VAR werd de beslissing alsnog teruggedraaid.

De Boer vond dat begrijpelijk, maar Van der Vaart kon zich daar totaal niet in vinden. "Echt onbegrijpelijk", foeterde hij. "Elke spits zoekt zo'n tackle op. Hij wordt gewoon geraakt. Als dit in de tweede minuut gebeurt, draait niemand het terug", aldus de oud-speler van Real. Ondanks het uitblijven van de strafschop trok Barcelona uiteindelijk aan het langste eind dankzij het doelpunt van Koundé in verlenging.

