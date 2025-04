Kritische Rafael van der Vaart heeft het gehad met Brian Brobbey: 'Hij moet weg bij Ajax'

Ajacied Brian Brobbey moest het maandagavond ontgelden op de Nederlandse televisie. De spits werd uitgebreid besproken bij Vandaag Inside en Rondo, waar de presentatoren zich afvroegen waarom trainer Francesco Farioli de spits nog steeds een basisplaats geeft.

Ajax verkeert de laatste weken in een mindere vorm. Hoewel de Amsterdammers nog steeds ruim aan kop gaan in de Eredivisie, laten ze al twee weken op rij kostbare punten liggen, waardoor het gat met de nummer twee PSV steeds kleiner wordt. Op maandagavond werd de club dan ook uitgebreid besproken, eerst bij Rondo en later bij Vandaag Inside. Bij beide programma's moest vooral Brian Brobbey het ontgelden.

'Wout Weghorst heeft dit jaar meer voor Ajax gedaan dan Brian Brobbey' Het is lang hét onderwerp van gesprek geweest rondom Ajax: de spitsenpositie. De strijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst bleef maar doorgaan, zeker door de vele wisselingen van Francesco Farioli. Weghorst kan volgens zijn zaakwaarnemer zomaar eens weer vertrekken uit Amsterdam, en die keuze kan op begrip rekenen: "Het is ergens ook een signaal van Ajax."

'Hoe is het mogelijk'

Het is niet het seizoen van Brian Brobbey. De spits scoorde slechts vier keer in 28 Eredivisie-wedstrijden. Johan Derksen vroeg zich bij Vandaag Inside dan ook hardop af wat de trainer nog in de spits ziet: "Hoe is het mogelijk dat die Italiaan (Francesco Farioli, red.) Brobbey steeds opstelt? We moeten toch tot de conclusie komen dat een spits die niet scoort het niveau niet aankan en niet opgesteld moet worden. De kracht van Weghorst heeft veel meer rendement."

Joey Veerman deelt in vrij weekend verkapte sneer uit aan Ajax: 'Heerlijk' PSV heeft een Eredivisie-vrij weekend achter de rug en dat lijkt Joey Veerman goed te hebben benut met zijn gezin. De middenvelder deelt op Instagram beelden waarop te zien is hoe hij zich met zijn zoon in een speeltuin vermaakt en daarbij een sneer lijkt uit te delen aan Ajax.

'Die raak je nooit meer kwijt'

"Brobbey faalt iedere wedstrijd," gaat Derksen verder, die aangevuld wordt door Valentijn Driessen die vertelt dat de transferwaarde van de spits alleen maar daalt. "Vorig jaar wilde Ten Hag nog 35/40 miljoen voor hem betalen bij United, nu betalen ze nog geen tien miljoen als je dit ziet" vult Driessen lachend aan. "Nee die raak je nooit meer kwijt."

Ze hadden hem nooit terug moeten halen uit Duitsland," gooit Derksen er nog bovenop, die aangevuld wordt door René van der Gijp. Die stelt "dat zelfs Henk Veerman" nog meer doelpunten gemaakt zou hebben bij Ajax. Over Weghorst, die volgens de presentatoren "gelijk gevaarlijk" was toen hij inviel, zijn de tafelheren daarentegen wel te spreken.

Ajax vs. PSV: dit is het resterende programma van de titelkandidaten in de Eredivisie Ajax verspeelde zondag in de Eredivisie opnieuw punten. Het kwam thuis tegen Sparta niet dan 1-1 en dus kan concurrent PSV het verschil terug gaan brengen naar slechts vier punten. Sportnieuws.nl zet het resterende programma van beide ploegen op een rij.

Rondo

Nog geen uur daarvoor werd Brobbey uitgebreid besproken bij Rondo. Hoewel de Ajax-spits daar een stuk meer gespaard werd dan bij Vandaag Inside, vroegen de mannen aan tafel zich ook af waarom Farioli Brobbey toch elke keer laat starten.

Ondanks alle kritiek, benadrukt Rafael van der Vaart nog wel potentie te zien in de spits, maar niet bij Ajax: "Ik weet zeker dat als hij naar het buitenland gaat, weer een geweldige speler wordt. Hij moet gewoon weg bij Ajax. Dat is niet lullig bedoeld, maar die connectie is er niet meer. Waarschijnlijk is hij ook een beetje tegen zichzelf aan het voetballen. Als je weg gaat uit Nederland, dan is er ook wat minder aandacht voor je."

'Afgrijselijke uitspraken' Rafael van der Vaart bereiken Engeland weer: 'Ze zijn allemaal zo dom daar' Oud-voetballer en analist Rafael van der Vaart heeft weer de aandacht getrokken in Engeland met opvallende uitspraken over de Premier League. Hij liet zich negatief uit over het niveau in de competitie en krijgt nu zelf de wind van voren.

'Ik geloof echt in hem'

"Ik zou hem wel in Engeland willen zien," gaat Van der Vaart verder, die concludeert het zonde te vinden dat de transfer naar West Ham United niet door ging. Brighton zou volgens de analist wel een goede club zijn voor de Ajax-spits. "Ik geloof echt in hem," voegt hij nog toe.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.