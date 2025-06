Doelman Jasper Cillessen sluit hoofdstuk in Nederland en streeft naar tonnen aan winst

Voormalig Oranje-doelman lijkt een hoofdstuk uit zijn leven in Nederland af te sluiten. De toekomst van de Las Palmas-doelman is na de degradatie van de Spaanse club nog onduidelijk. In Nijmegen gaat Cillessen voor een winst van meerdere tonnen.

Cillessen ging vorige zomer weg bij zijn jeugdclub NEC om toch weer terug te keren in Spanje. De voormalig doelman van FC Barcelona en Valencia stond afgelopen jaar onder de lat bij UD Las Palmas. Hij veroverde een basisplaats, maar kon niet voorkomen dat zijn club negentiende werd in de La Liga en dus volgend seizoen een niveau lager speelt.

Nijmegen

Het is nog onduidelijk of Cillessen het ziet zitten om op het tweede niveau van Spanje uit te komen. Daarnaast zal de club mogelijk moeten snijden in de salariskosten, aangezien het spelen in LaLiga 2 simpelweg een stuk minder oplevert. De 65-voudig international zal in ieder geval niet terug naar Nijmegen verhuizen.

Cillessen heeft namelijk zijn huis in Nijmegen te koop gezet. Nog geen maand geleden zette hij het stulpje te koop voor 525.000 euro en nu heeft de doelman al een serieus bod binnengekregen, weet Bekende Buren. Dat zou waarschijnlijk goed voor de portemonnee van de geboren Nijmegenaar zijn.

Grote winst

Hij kocht het optrekje met hulp van zijn ouders in 2015 voor slechts 275.000 euro. De bank verstrekt een hypotheek van 464.000 euro op de woning. Als de doelman zijn hypotheek gewoon netjes heeft afgelost, gaat hij dus veel centen verdienen met de verkoop van zijn woning. Als hij de woning voor de vraagprijs verkoopt, kijk hij uit naar een winst van 250.000 euro. Bijna een verdubbeling.

Het appartement heeft een oppervlakte van 120 vierkante meter. De woning bevat drie kamers, waarvan twee slaapkamers.

