Jasper Cillessen vreesde voor carrière door horrorblessure: 'Dat kan levensgevaarlijk zijn'

Jasper Cillissen heeft een boekje opengedaan over zijn horrorblessure. De doelman van Las Palmas moest met spoed geopereerd worden aan een geperforeerde dunne darm na een harde botsing in het duel met Celta de Vigo (1-1). "Aanvankelijk was het de bedoeling om me helemaal open te ritsen."

De Nederlandse keeper kwam ruim een week geleden in botsing met Celta-spits Borja Iglesias . De knie van de tegenstander kwam hard tegen het lichaam van de Nederlander en die moest per brancard worden afgevoerd. "Ik had na die klap veel pijn, maar dacht natuurlijk niet aan een geperforeerde darm", aldus Cillessen in gesprek met De Telegraaf.

Jasper Cillessen laat van zich horen na spoedoperatie, poseert met speciaal shirt Jasper Cillessen heeft na ruim een week in het ziekenhuis van zich laten horen. De doelman van Las Palmas moest met spoed geopereerd worden na een harde botsing in het duel met Celta de Vigo (1-1).

Pech

De blessure komt niet vaak voor. "Als zo’n botsing honderd keepers overkomt, dan was ik waarschijnlijk de enige geweest die dit letsel had opgelopen. Dat is de pech die ik nu heb."

Ook de artsen wisten niet meteen dat er sprake was van een gepreforeerde darm. "Dat is ook logisch", stelt de 35-jarige. "Ze wilden eraan zitten, maar ik zei: blijf er maar vanaf, want het was geen prettig gevoel. Ik ben met een brancard naar de kleedkamer gebracht, was misselijk en moest voortdurend overgeven, maar had geen idee wat er aan de hand was."

Gigantisch schandaal in Italië: zoon van voetballegende en meerdere Serie A-spelers zwaar in de problemen Nicolo Pirlo (17), de zoon van de Italiaanse voetballegende Andrea Pirlo (45), zou verwikkeld zijn in een gokschandaal. Nicolo zou niet de enige bekende zijn die betrokken is.

De clubarts besloot uiteindelijk dat de keeper met spoed naar het ziekenhuis moest. "Uit alle testen bleek dat de darm was geperforeerd en dat ik moest worden geopereerd”, vertelt Cillessen. "Dan schrik je. Maar ik wist niet zo goed wat het inhield en wat er kon gebeuren, dus ik dacht: het zal wel."

Levensgevaarlijk

Het kwetsuur kan ernstige gevolgen hebben. "De inhoud van je darmen kan in je buikholte terechtkomen, waardoor er het risico op buikvliesontsteking is. En dat kan een levensbedreigende aandoening zijn."

Dochter van kersverse Eredivisie-trainer zorgt voor opmerkelijke situatie: 'Dan zijn de jongens even vrij' FC Volendam is weer terug in de Eredivisie. Voor de elfde keer in de historie promoveert de ploeg naar het hoogste niveau. Rick Kruys, trainer van Volendam, gaf aan hoe zijn ploeg naar het kampioensduel van aanstaande zondag toeleeft. Woensdag is de club nog even vrij, want dan staat hij voor een bijzondere uitdaging. "Dan heeft mijn dochter schoolvoetbal, dus dan kan ik ook niet."

Cillessen ging nog dezelfde avond onder het mes. "Achteraf bezien hebben onze clubarts en de arts in het ziekenhuis van Vigo fantastisch werk geleverd. Aanvankelijk was het de bedoeling om me helemaal open te ritsen, maar uiteindelijk is het een kleine ingreep geworden en hebben de artsen de darm dichtgenaaid." Dat is ook gunstig voor de revalidatie, hij heeft nu alleen vier kleine wondjes in zijn buik.

Einde carrière?

"Het is nu afwachten hoe het de komende weken gaat. Maar ik moet zeggen dat ik nu helemaal niets meer voel. Ik kan normaal eten en gewoon bewegen", aldus Cillessen. Toch maakte hij zich de eerste dagen grote zorgen en vreesde hij zelfs voor zijn carrière. "Op het moment dat ik me heel slecht voelde dacht ik wel: wat als dit niet goed gaat? Dan is het de vraag hoeveel risico je nog wilt lopen. Maar op dit moment kriebelt het alweer om aan de slag te gaan. Ik heb nog te veel energie om te stoppen met keepen.”

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.