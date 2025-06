Oranje-legende Frank Rijkaard blijkt niet alleen succesvol op het veld, maar ook op de vastgoedmarkt. De oud-voetballer van onder meer Ajax en AC Milan plukt inmiddels volop de vruchten van een slimme investering in zijn Amsterdamse stulpje. Binnen een week verkocht hij al één van de verdiepingen van zijn pand, en incasseerde daarmee direct een miljoenenbedrag.

Rijkaard kocht in 2010 een gigantisch pand in Amsterdam ter waarde van liefst 2,45 miljoen euro. De woning heeft vijf verdiepingen en is flink opgeknapt. De 73-voudig Oranje-international en ex-bondscoach vestigde een hypotheek van dik 4,1 miljoen euro op het pand, zo schrijft Bekende Buren.

Huisbaas Rijkaard

Nu komt een gedeelte van de woning terug op de markt. Inmiddels is het pand opgedeeld in vier losse appartementen en één dubbel benedenhuis. Rijkaard lijkt de afgelopen jaren dus flink gecasht te hebben door de vijf verschillende woningen apart te verhuren. Huisbaas Rijkaard hoopt miljoenen te ontvangen voor een gedeelte van de woning die hij 15 jaar geleden kocht.

Miljoenenwinst

Het dubbele benedenhuis en de eerste verdieping worden gelijktijdig in de verkoop gezet. Voor het benedenhuis wil de ex-voetballer €2.980.000 hebben, terwijl de eerste verdieping €1.780.000 moet kosten. Dat is al flink boven de prijs die Rijkaard voor het hele pand betaalde, waarvan hij het grootste gedeelte nog altijd blijft bezitten. Mocht hij de woningen voor de vraagprijs verkopen, maakt hij een miljoenenwinst.

Enkele dagen later zette hij ook de derde verdieping van zijn chique pand te koop. Het lijkt daarmee een kwestie van tijd dat hij het volledige pand aan een prijskaartje hangt. De prijs voor deze specifieke verdieping? €1.760.000.

Verkocht binnen een week

En met succes: binnen een week was de derde verdieping verkocht. Daarmee heeft Rijkaard in razend tempo al een deel van zijn investering omgezet in klinkende munt. Het appartement werd omschreven als een verborgen parel, met onder andere een zonnig terras, luxe keuken en energielabel A. De verkoop lijkt een voorbode voor meer opbrengsten uit het pand.

Grote woningen

Voor Amsterdamse begrippen zijn de woningen erg groot. Het dubbele benedenhuis van 195 vierkante meter heeft drie slaapkamers en drie badkamers. "De begane grond biedt een lichte woonkamer met hoge plafonds, sfeervolle paneling en uitzicht op het park", schrijft Bekende Buren. De woning bevat daarnaast een riante tuin.

Coach Rijkaard

Rijkaard speelde zijn meeste wedstrijden als voetballer voor Ajax en AC Milan. Tussen 1998 en 2013 stond hij aan het roer van verschillende teams. Hij begon zijn trainerscarrière als bondscoach van het Nederlands elftal. Na Sparta Rotterdam, FC Barcelona en Galatasaray stopte hij in 2013 bij Saoedi-Arabië als hoofdcoach.

