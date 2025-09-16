Aan het WK voetbal van volgend jaar doen natuurlijk alleen maar landenteams mee, maar toch is het toernooi ook voor clubs interessant. Zij krijgen tenslotte een vergoeding van wereldvoetbalbond FIFA en de totale geldpot is voor de komende editie van het wereldkampioenschap hoger dan ooit. Dat betekent dat ook clubs als PSV, Ajax en Feyenoord en andere Nederlandse teams flink kunnen verdienen aan het evenement.

De FIFA heeft net als bij de vorige WK's een financiële vergoeding in petto voor clubs die internationals leveren aan deelnemende landen. Daarvoor heeft de FIFA voor het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro gereserveerd.

Voor het eerst gaat er ook een vergoeding naar clubs waarvan spelers in het kwalificatietoernooi zijn uitgekomen. Mede daardoor ligt het totale bedrag aanzienlijk hoger dan bij de vorige wereldtitelstrijd, in 2022 in Qatar. Na dat WK werd 170 miljoen euro verdeeld over 440 clubs uit 51 landen. Daar pikten ook enkele Nederlandse clubs een graantje van mee. Zij maken dus ook deze keer weer aanspraak op een gedeelte van de enorme pot met geld.

"Deze verbeterde versie van het Club Benefits Programme gaat nog een stap verder", zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een toelichting. "We erkennen hiermee financieel de enorme bijdrage die zoveel clubs en hun spelers over de hele wereld leveren aan de organisatie van zowel de kwalificaties als het eindtoernooi." Over de hernieuwde bijdrage was overlegd met de European Club Association (ECA), de organisatie van Europese clubs.

Nederlands elftal

Inmiddels zijn 18 van de 48 deelnemers aan het WK voetbal bekend. Daarbij zit nog geen enkel Europees team, want op ons continent is de kwalificatie pas later begonnen. Het Nederlands elftal is dus ook nog niet zeker van deelname aan het WK.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman staat er wel goed voor, want na vier van de acht duels staat het bovenaan in de groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Oranje heeft tien punten uit vier duels. Polen heeft hetzelfde aantal punten, maar speelde al één duel meer. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummer 2 de play-offs in zal moeten.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.