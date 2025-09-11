De internationale voetbalfederatie (FIFA) krijgt bakken kritiek over zich heen. Dit keer vanwege prijsbeleid voor de ticketverkoop van het WK voetbal, dat in 2026 plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De FIFA heeft voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi namelijk gekozen voor een 'dynamische prijzen', wat in de praktijk neerkomt op een geleidelijke prijsverhoging. Er is dus geen vaste prijs voor bepaalde stoelen, maar deze kunnen wijzigen als er volgens de verkopers meer vraag naar is dan verwacht. Visa-kaarthouders krijgen vanaf 1 oktober de eerste kans, waarna andere geïnteresseerden mogelijk een hogere prijs betalen voor hetzelfde ticket. Deze aanpak levert de FIFA echter veel kritiek op.

Verkeerd signaal

"Wij vinden dat de FIFA een verkeerd signaal afgeeft aan het WK", zo laat Football Supporters Europa (FSE) weten. "Het is volstrekt onverantwoord, want het wordt een dure reis naar de VS, een duur stadionbezoek en er is bijna geen openbaar vervoer. Niets hiervan is de verantwoordelijkheid van de FIFA, maar zij heeft wel controle over de ticketprijzen en het enige symbolische wat ze zou kunnen doen, is de totale som voor potentiële bezoekers verlagen."

De vereniging snapt maar weinig van het besluit. "Het is moeilijk te begrijpen, de FIFA hoeft de inkomsten uit tickets niet te verhogen, aangezien ze voldoende reserves heeft. Ze leeft duidelijk in een parallel universum, waarin ze zich geen zorgen maakt over fans of de publieke opinie."

Tickets vanaf 60 dollar

Geïnteresseerden in tickets melden tegelijkertijd problemen met de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerste verkoopgolf. De FIFA heeft bevestigd dat tickets voor groepswedstrijden vanaf 60 Amerikaanse dollar (ruim vijftig euro) verkrijgbaar zullen zijn. Dat bedrag kan dus wijzigen.

Bij bijvoorbeeld muziekconcerten worden kopers steeds vaker geconfronteerd met zogeheten dynamic pricing. Toen vorig jaar de kaartverkoop voor de reünietour van de Britse groep Oasis plaatsvond, moesten sommige kopers meer dan het dubbele betalen voor hun ticket dan de originele prijs. Het kwam de band op veel kritiek te staan.