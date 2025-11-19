Het deelnemersveld van het WK voetbal van 2026 is bijna helemaal gevuld. Liefst 42 van de 48 tickets zijn al vergeven, onder meer aan Nederland en debutanten als Curaçao, Kaapverdië, Jordanië en Oezbekistan. Check hieronder het overzicht van de geplaatste landen en wie er nog bij kunnen komen.

Het toernooi wordt volgend jaar in de zomer gehouden in drie landen: Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zij waren uiteraard al verzekerd van plaatsing als organiserende landen. Er waren 45 tickets te verdienen in de kwalificaties en de meeste plekken zijn al vergeven. Zo debuteren Curaçao, Kaapverdië, Oezbekistan en Jordanië.

Overzicht WK-landen per continent

Afrika: Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Ghana, Kaapverdië, Zuid-Afrika, Ivoorkust, Senegal

Azië: Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Australië

Noord-Amerika: Canada, Verenigde Staten, Mexico, Curaçao, Panama, Haïti

Oceanië: Nieuw-Zeeland

Zuid-Amerika: Argentinië, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazilië, Paraguay

Europa: Engeland, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, België, Spanje, Schotland, Zwitserland

Intercontinentale play-off

De rechtstreekse kwalificaties van Afrika, Azië, Noord-Amerika, Oceanië en Zuid-Amerika zijn inmiddels voorbij. De laatste landen van die continenten kunnen zich alleen nog via intercontinentale kwalificaties plaatsen. Hoe dat werkt, lees je hieronder.

Elk continent heeft zijn eigen kwalificatietoernooi, maar via die wegen worden slechts 43 tickets verdeeld. Dat betekent dat er, naast de drie gastlanden, nog twee landen zich via een andere wijze kunnen plaatsen. Dat gebeurt tijdens de intercontinentale play-off in maart 2026. Zes landen spelen dan een mini-toernooi tegen elkaar en twee daarvan pakken een ticket voor het WK.

Er doet aan dat toernooi geen Europees land mee, maar alle andere continenten zijn wel vertegenwoordigd. De Noord-Amerikaanse bond mag zelfs twee teams afvaardigen. De zes deelnemers zijn Suriname (Noord-Amerika), Jamaica (Noord-Amerika), Nieuw-Caledonië (Oceanië), Bolivia (Zuid-Amerika), Irak (Azië) en Congo (Afrika). De twee teams die het hoogste staan

Europese play-offs

Naast de rechtstreekse Europese landen, plaatsen ook vier landen zich nog via de play-offs in maart. De loting daarvan is donderdag. Zestien landen vechten in vier minitoernooitjes om de tickets voor het WK. Daar zitten topteams als Italië, Denemarken, Turkije en Oranje-groepsgenoot Polen bij. De loting plaatst uit elke pot 1 land bij elkaar.



De landen die in de play-offs zitten:



Pot 1: Italië, Denemarken, Turkije en Oekraïne

Pot 2: Polen, Wales, Tsjechië en Slowakije

Pot 3: Ierland, Albanië, Bosnië & Herzegovina en Kosovo

Pot 4: Roemenië, Zweden, Noord-Macedonië en Noord-Ierland

Nederlands elftal

Nederland is zeker van deelname aan het WK. De ploeg van Ronald Koeman versloeg Litouwen in eigen huis met 4-0, waardoor Oranje in de koker gaat voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De loting is op vrijdag 5 december in de Verenigde Staten. Om 18.00 uur Nederlandse tijd hoort Oranje tegen welke teams het volgend jaar gaat spelen op het WK.

Wanneer is het WK?

Het WK voetbal begint op 11 juni in Canada, dan speelt Mexico in groep A tegen een nog niet bekende tegenstander het eerste groepsduel. Het toernooi duurt bijzonder lang, liefst vijf en een halve week. De finale vindt plaats op 19 juli in New Jersey.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.