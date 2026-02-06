NEC jaagt onder Dick Schreuder op iets wat in Nijmegen jarenlang ondenkbaar leek. Na twintig wedstrijden staat de club derde, met een duel minder dan Feyenoord en slechts één punt achterstand. Achter het sportieve succes schuilt een onmisbare kracht: supporter en miljardair Marcel Boekhoorn. Sportnieuws.nl maakt een profiel van de suikeroom van NEC.

Boekhoorn is geen investeerder die van buitenaf kwam aanwaaien. Hij is geboren en getogen op loopafstand van De Goffert en stond als jongetje al op de tribune met zijn vader. NEC zit héél diep in de harten van de familie. Zijn vader was zo’n 75 jaar lid en gaf de geldschieter van NEC vlak voor zijn overlijden (2012) een veelzeggende boodschap mee. "Hij zei op zijn sterfbed tegen me: Je hebt veel geld verdiend en veel aan de gemeenschap te danken, zorg dat het goed gaat met de club. Hou NEC overeind", vertelde Boekhoorn enkele jaren geleden in De Telegraaf.

Groot door slim ondernemerschap

Quote 500-lid Boekhoorn heeft een geschat vermogen van 2,8 miljoen euro en dat bouwde hij onder meer op met de aan- en verkoop van telecombedrijf Telfort. Later volgden investeringen in uiteenlopende sectoren, van technologie tot vastgoed. Niet alles werd een succesverhaal. De overname van HEMA in 2018 had als doel het concern weer gezond te maken, maar corona gooide roet in het eten. Na oplopende schulden en conflicten met financiers trok hij zich terug, na een investering van zo’n 115 miljoen euro. Het typeert hem: hij durft risico’s te nemen.

Relatie met Rebecca Cabau van Kasbergen

De miljardair is óók al jaren gelukkig in de liefde. Sinds 2018 is hij een stel met de 24 jaar jongere Rebecca Cabau van Kasbergen, de zus van Yolanthe. Daarnaast is Boekhoorn de schoonvader van voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, die sinds 2013 is getrouwd met zijn dochter Denise.

NEC als levensproject

Boekhoorn liep al rond de eeuwwisseling warm voor NEC. Hij legde geld bij voor transfers van Andrzej Niedzielan en Edgar Barreto. In de jaren daarna was hij vaak de man die bijsprong als het financieel spannend werd of die ervoor zorgde dat belangrijke spelers niet zomaar vertrokken. In het seizoen 2005/2006 deed hij om veiligheidsredenen een stap terug, maar echt weg was hij nooit. Achter de schermen bleef hij meedenken en in De Goffert zat hij nog altijd op zijn vaste plek.

Nadat zijn vader overleed besloot Boekhoorn om zich nogmaals te bemoeien met de transferzaken van de Nijmegenaren. Hij financieel betrokken bij de komst van Marnick Vermijl, Jakob Jantscher en Samuel Štefánik. In december 2020 liet hij aan Johan Derksen weten dat hij tot die tijd zo'n twintig miljoen euro in de club had gestoken.

Na de promotie in 2021 ging het tempo flink omhoog. Sindsdien stroomde er meer dan twintig miljoen euro extra de club in. Dat maakte het mogelijk om salarissen te betalen die normaal niet haalbaar waren. Zo kwamen spelers als Bas Dost en Jasper Cillessen naar Nijmegen, net als de Japanse aanwinsten Koki Ogawa en Kodai Sano. Financieel leeft NEC daarmee boven zijn stand, met rode cijfers als gevolg, maar wel met Boekhoorn altijd in de buurt als vangnet.

Investeren met oog op de toekomst

Financieel begint het beleid van NEC zijn vruchten af te werpen. Afgelopen zomer leverde de verkoop van keeper Robin Roefs aan Sunderland ruim tien miljoen euro op. Kort daarna vertrok Kento Shiogai voor een vergelijkbaar bedrag naar Wolfsburg. Kodai Sano lijkt de volgende in de rij voor een miljoenentransfer.

Voor de Japanse middenvelder schakelde NEC zelfs topmakelaar Jorge Mendes in om het maximale eruit te halen. Ajax probeerde hem afgelopen week met man en macht los te weken, maar ving bot. Ook een bod van rond de vijftien miljoen euro bleek niet genoeg, mede dankzij de financiële rugdekking van Boekhoorn, waardoor NEC niet hoeft te verkopen.

Champions League-droom

Hoewel het NEC momenteel sportief voor de wind gaat, wil de club op termijn minder leunen op zijn geldschieter door flinke uitbreiding van het Goffertstadion. Een enorme stap in de goede richting zou echter al deelname aan de Champions League zijn, goed voor een startpremie van bijna twintig miljoen euro. Om die droom dichterbij te brengen, werd aan het begin van dit seizoen al uitgepakt na een reeks van drie overwinningen.

Algemeen directeur Wilco van Schaik organiseerde een exclusief diner in het met een Michelinster bekroonde Japanse restaurant van Hotel Okura in Amsterdam. De avond werd mogelijk gemaakt door de financieel krachtige investeerder van de club, miljardair: Marcel Boekhoorn. Het past bij zijn rol: alles op alles zetten om NEC richting een historische prestatie te helpen, met Champions League-voetbal als big dream.