Telstar heeft voor het eerst in 24 jaar de kwartfinales van de Eurojackpot KNVB Beker bereikt. Er werd woensdag in de achtste finale eenvoudig gewonnen van Almere City.

De nummer 15 van de Eredivisie boekte een 3-1-zege bij eerstedivisionist Almere City. Dat betekent een historische prestatie voor Telstar, dat dit seizoen naar de VriendenLoterij Eredivsie promoveerde.

Milan Zonneveld schoot de bezoekers al in de eerste minuut op voorsprong. Patrick Brouwer verdubbelde de voorsprong meteen na rust, waarna Guus Offerhaus met een hard schot voor de 3-0 tekende. Byron Burgering deed pas vijf minuten voor tijd wat terug namens Almere City.

Telstar heeft voor het eerst sinds het seizoen 2001/2002 de kwartfinales van de KNVB Beker bereikt. PSV bereikte woensdag ook de volgende ronde van de beker na een zege op FC Den Bosch. FC Twente wist zich dinsdag al te plaatsen ten koste van FC Utrecht.

Titelverdediger Go Ahead Eagles speelt woensdag tegen Heracles in de achtste finale. Na een 2-2-stand op eindsignaal wordt er verlengd in De Adelaarshorst. Ajax staat na een uur spelen op een 4-0-achterstand in het uitduel met AZ.