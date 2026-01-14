PSV had woensdagavond in de achtste finale van de Eurojackpot KNVB Beker genoeg aan een half uur uitmuntend voetbal tegen FC Den Bosch. Op bezoek in De Vliert was er toen al een marge van vier bereikt. Peter Bosz spreekt van een uitstekende zege, maar heeft zich behoorlijk geërgerd aan de tweede helft van zijn ploeg. "Menselijk, dat vind ik zo'n onzin."

PSV schoot, ondanks vijf wisselingen in de basisploeg, uit de startblokken tegen FC Den Bosch. De regerend landskampioen liet de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie alle hoeken van het veld zien. "In de eerste helft speelden we écht heel goed. Iedereen was scherp, we zaten overal bovenop waren in balbezit ook goed. Dan komen we aan het voetballen en dan is het voor iedere tegenstander moeilijk om tegen ons te spelen", stelt Bosz op de persconferentie.

'Dan hoor je niet bij PSV'

De 62-jarige trainer van de Eindhovenaren kon beduidend minder tevreden zijn over de tweede helft. De regerend landskampioen stond bij rust al op vier doelpunten, maar slaagde er na de pauze niet in die score verder op te voeren. "We moeten leren om dit vol te houden. Ik vind het moeilijk om dit gemakzucht te noemen, want we begonnen écht met een goede instelling. Maar het zal wel anders moeten", gaat Bosz verder.

Bosz reageert geïrriteerd als hem gevraagd wordt of het 'menselijk' is dat PSV na de 0-4 gas terug nam. "Nee, dat is het helemaal niet. Dat vind ik zo'n onzin. Ik vind dat als je bij topclub speelt en een topspeler wil worden, dan moet je het elke wedstrijd negentig minuten laten zien. Ik denk dat de spelers in de eerste helft ook veel meer plezier hebben gehad dan in de tweede helft. Als je dit menselijk vindt, dan hoor je niet bij PSV."

Zoeken in de spitspositie

Door de blessures van Ricardo Pepi, Alassane Pléa én Myron Boadu moet PSV puzzelen in de punt van de aanval. Tegen Den Bosch kreeg Esmir Bajraktarevic de kans. "We zijn daar aan het zoeken, want we hebben een vacature. Ik wil Esmir graag in de as van het veld zien, omdat hij dan op zijn best is. Hij is in de kleine ruimte héél balvaardig", licht Bosz toe. In de voorhoede viel Dennis Man na een klein half uur ook nog uit. "Hij had wat last, maar dat was meer uit voorzorg. Normaal zou Esmir dan naar zijn eigen positie gaan, maar hij speelde goed in de spits. Dat wilde ik langer zien."

Met het enorm drukke speelschema was het een fijne opsteker dat PSV slechts een half uur vol gas hoefde te geven. Komende zaterdag wacht in de Eredivisie een duel met Fortuna Sittard, waarna de ploeg vervolgens afreist voor de Champions League-clash met Newcastle United. Bosz zal het daarom extra prettig vinden dat hij jongens als Guus Til en Joey Veerman even rust heeft kunnen geven om zich op te laden voor het cruciale duel in het miljardenbal.