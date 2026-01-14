Ajax is woensdagavond hard vernederd in de bekerwedstrijd tegen AZ. De Alkmaarders wonnen met maar liefst 6-0, mede dankzij een hattrick van Troy Parrott. Voormalig AZ-speler Owen Wijndal pakte tot overmaat van ramp een rode kaart, wat de misère helemaal afmaakte.

De Amsterdammers kwamen na twee minuten spelen al op achterstand door een doelpunt van Troy Parrott. Na de razendsnelle achterstand dicteerde Ajax het spel, een gelijkmaker hing zelfs in de lucht, maar AZ maakte tegen de verhoudingen in de 2-0. De Ierse spits was op aangeven van nota bene de doelman Owusu-Oduro voor de tweede maal trefzeker. Vlak voor rust maakte Peer Koopmeiners zelfs nog een derde.

AZ ging in de tweede helft gewoon door met wat het al deed, scoren. Na ruim een minuut spelen in de tweede helft maakte de veelbesproken Kees Smit de 4-0. Het ging van kwaad tot erger bij de Amsterdammers. Voormalig AZ-speler Owen Wijndal pakte namelijk rood na een hele stevige tackle op Wouter Goes. Tien minuten voor het einde was de hattrick van Parrott compleet en stond het maar liefst 5-0. De 6-0 van Ibrahim Sadiq diep in blessuretijd maakte het de grootste zege van AZ ooit op Ajax.

Angstgegner

Op voorhand waren er al zorgen bij Ajax om de prestaties tegen AZ. Na deze nederlaag heeft Ajax al tien wedstrijden op rij niet gewonnen van AZ. Met ook nog zo'n enorme nederlaag kun je wel stellen dat AZ een grote angstgegner is.

Beide ploegen spelen aankomende zaterdag in de Eredivisie. Ajax neemt op tegen weer een taaie tegenstander, de andere angstgegner Go Ahead Eagles komt op bezoek in de ArenA. De vraag is of Ajax het slecht overgehouden gevoel van de wedstrijd van woensdag kan wegspoelen. AZ neemt het op tegen PEC Zwolle en gaat proberen weer richting die top drie te gaan.

