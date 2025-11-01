Ajax ontvangt zaterdagmiddag sc Heerenveen in de elfde speelronde van de Eredivisie. Na de knappe zege van de Amsterdammers op FC Twente (2-3) zal er nu thuis van de Friezen gewonnen moeten worden om een lastige week voetbal goed te beginnen.

Ajax versloeg FC Twente in de Grolsch Veste om zo een reeks van vier duels zonder winst te beëindigen. De Amsterdammers staan voor een drieluik aan verraderlijke en lastige tegenstanders. Eerste de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, dat al zes duels ongeslagen is, vervolgens thuis in de Champions League tegen Turkse koploper Galatasaray en vervolgens op bezoek bij angstgegner FC Utrecht.

Opstellingen

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Taylor; Moro, Weghorst, Godts



Opstelling sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Brouwers, Van Overeem; Trenkow, Vente, Rivera; Sejk

Noodklok

Ondanks de zege in Enschede werd deze week nogmaals de noodklok geluid in Amsterdam. Trainer John Heitinga staat al enige tijd onder flinke druk en ook bij de kwaliteit van de selectie worden geregeld vraagtekens geplaatst. Ervaren doelman Remko Pasveer stelt 'dat dit een ander Ajax is dan toen ik vier jaar geleden binnenkwam'. Dat heeft vooral met het gemis van één kwaliteit te maken: leiderschap.