Hij is bijna 42, staat weer onder de lat en ziet het van dichtbij gebeuren. Remko Pasveer, die op 8 november jarig is, merkt dat het Ajax van nu niet meer te vergelijken is met de ploeg waarin hij vier jaar geleden terechtkwam. Volgens de ervaren doelman ontbreekt het in Amsterdam vooral aan één ding: leiderschap.

De Tukker, die de laatste weken weer de voorkeur krijgt onder de lat, ziet grote verschillen met het elftal waarmee hij in 2021 begon. "Het is niet het Ajax van mijn eerste jaar hier", zegt Pasveer in gesprek met ESPN. "Dat is gewoon zo. In karakters, in kwaliteit, in leiders. Zo reëel moet je zijn. Er zitten jongens tussen met veel talent, maar we missen spelers die de boel op scherp zetten."

Gebrek aan leiders baart Pasveer zorgen

Volgens Pasveer is het ontbreken van natuurlijke leiders een van de grootste problemen van het huidige Ajax. "Je hebt aanjagers nodig, jongens die het voortouw nemen - op het veld, op de training, overal. Dat zit in je of niet. Zo’n type missen we nu. En dat merk je", geeft de geboren Enschedeër toe.

Daarom probeert de ervaren keeper zijn rol als mentor serieus te nemen. "Wij hebben de staf meegegeven dat jonge spelers structuur nodig hebben", legt hij uit. "Vrijheid in het spel is goed, maar alleen als je precies weet wat je doet. Als je een jonge groep hebt, heb je juist sturing en duidelijkheid nodig. Dat proberen wij als ervaren spelers over te brengen."

Ajax blijft ploeg in opbouw

Pasveer benadrukt dat Ajax nog steeds een team in opbouw is. "De staf heeft tijd nodig om hun ideeën erin te krijgen. Dat gaat soms snel, soms wat moeizamer. Maar we moeten reëel zijn: het heeft tijd nodig om weer een team te worden dat alles klopt."

Volgens hem is dat geen kwestie van inzet. "Iedereen werkt hard, daar ligt het niet aan. Alleen: leiderschap kun je niet trainen. Je hebt bepaalde karakters nodig in een team, jongens die anderen meenemen. Die hebben we nu te weinig", is de pijnlijke conclusie.

Pasveer geniet van zijn rol als mentor

Ondanks alles geniet Pasveer nog steeds van zijn rol. "Ik vind het mooi om met jonge gasten te werken", vertelt hij. "Ze iets bij te brengen, ze te laten zien dat hard werken uiteindelijk loont. Misschien niet nu, maar volgend jaar wel. Zo houd je geloof in wat je doet."

Tegen sc Heerenveen staat Pasveer zaterdag in de Johan Cruijff ArenA vermoedelijk opnieuw onder de lat. Zijn boodschap aan de selectie blijft ondertussen onveranderd: Ajax heeft genoeg talent - maar zonder leiders, geen richting.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.