Een sfeeractie bij Ajax - sc Heerenveen heeft ervoor gezorgd dat het spel in Amsterdam stilligt. De overleden fan Patrick Overeem kwam op 30-jarige leeftijd om het leven en werd in die minuut herdacht door het Amsterdamse publiek.

De sfeeractie was vooraf aangekondigd door de F-Side. Al voor de dertigste minuut werd het spel stilgelegd omdat de spelers van beide elftallen, net als iedereen in het stadion, de handen stuk klapten. Tegelijkertijd werd er een spandoek met de tekst 'Jij wordt nooit vergeten vriend' omhooggehouden.

Paddy

Het leek dus een prachtige sfeeractie te worden voor Paddy, die zelfs bij clubs - zoals RSC Anderlecht - in het buitenland herdacht werd. Echter ging het daarna goed mis. Over bijna de gehele korte zijde achter het doel werd er vuurwerk afgestoken en de rook zorgde ervoor dat er minder en minder te zien was in het stadion.

Overeem kwam afgelopen week te overlijden na een noodlottig vaarongeval in de Afrikahaven te Amsterdam. Het ongeval wordt nog onderzocht. Overeem - een prominent gezicht op de tribunes van Zuid 1 in de Johan Cruijff ArenA (F-Side) - voer samen met een 24-jarige man uit Haarlem op een werkvaartuig dat in botsing kwam met een schip. Het vaartuig verdween daarbij onder water, waarna Overeem en de andere opvarende vermist raakten.

Onderzoek

Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren is voor alsnog onbekend. De politie doet hier nog altijd onderzoek naar. Het ongeluk vond zondagavond rond 18:00 plaats. Er werd diezelfde avond een grootschalige zoekactie gestart. Deze werd dezelfde avond zonder succes afgebroken. Beide lichamen en het werkvaartuig werden een dag later alsnog gevonden.

Naast Ajax, droeg Overeem ook VV IJmuiden, de voetbalvereniging waar hij zelf speelde, een warm hart toe. 'Patrick was een vrolijke en vriendelijke jongen, altijd in voor een praatje. Hij stond voor zijn idealen, keek om naar anderen en droeg onze club een warm hart toe. Zijn energie en positiviteit zullen wij enorm missen', schreef de vereniging daags na het noodlottig ongeval op de website.