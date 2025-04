LIVE Champions League | Arsenal van Jurriën Timber wil eerste stap richting finale zetten tegen Paris Saint-Germain

Arsenal neemt het in de halve finale van de Champions League in het Emirates Stadium op tegen Paris Saint-Germain. Welke club zet de eerste stap richting de finale in München? Volg alle ontwikkelingen van het duel hier.

Eerdere ontmoetingen

In de competitiefase van deze Champions League-campagne troffen Arsenal en Paris Saint-Germain elkaar al, waarbij de Londenaren een 2-0 zege boekten. De teams hebben in het verleden meerdere keren tegenover elkaar gestaan in het miljardenbal. In 2016 zaten ze bij elkaar in de poule. Het eindigde toen tweemaal gelijk. In Parijs werd het 1-1 en in Londen 2-2.

TV-gids: zo kijk je live naar de halve finale tussen Arsenal - Paris Saint-Germain in de Champions League Arsenal en Paris Saint-Germain hopen dinsdagavond de eerste stap te zetten richting de Champions League-finale. Om 21.00 uur wordt er in het Emirates Stadium afgetrapt. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie over de wedstrijd.

Wegen naar de halve finale

Arsenal begon de knockout-fase van de Champions League met een overtuigende overwinning op PSV. In de eerste wedstrijd ging het volledig mis voor de Eindhovenaren, met een eindstand van 7-1. De return in Londen bleef spannender en eindigde in een 2-2 gelijkspel. Daarna maakte Arsenal indruk door recordkampioen Real Madrid uit te schakelen. Over twee duels waren de Londenaren duidelijk de sterkere, met een totale score van 5-1.

Paris Saint-Germain heeft onlangs al de Franse landstitel binnengesleept en maakt daarnaast nog altijd kans op winst in de Champions League. In de achtste finales wisten ze overtuigend af te rekenen met titelfavoriet Liverpool dankzij uitstekend spel. In de daaropvolgende ronde trof de ploeg van Luis Enrique opnieuw een Engelse tegenstander, Aston Villa, waar ze na een spannende strafschoppenreeks uiteindelijk de overwinning veiligstelden.

Opstellingen Arsenal en PSG

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Martinelli, Trossard.

Opstelling PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

