'Ik neem geen kleding mee': Quinten Timber heeft bijzondere gewoonte bij bezoek aan tweelingbroer Jurriën

Arsenal-verdediger Jurriën Timber staat voor een kraker van jewelste in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Voor de thuiswedstrijd in Londen heeft hij flink wat kaartjes geregeld voor vrienden en familie. Voor zijn tweelingbroer Quinten moest hij echter ook kleding regelen. "Ben meteen naar zijn kledingkast gegaan", lacht de middenvelder van Feyenoord.

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber kende persoonlijk ook een behoorlijke Champions League-campagne, maar Arsenal doet het nog een tikkeltje beter. "Dit is wel heel anders qua spanning, véél meer dan bij mijn eigen wedstrijd", geeft Quinten toe tegenover Ziggo Sport. Broer Shamier vult hem aan. "Het voelt alsof ik zelf moet spelen, maar ik ben nerveuzer dan Jurriën."

LIVE Champions League | Opnieuw flinke dreun voor Arsenal: VAR zet streep door gelijkmaker tegen PSG Arsenal neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. Al na drie minuten was het raak door Ousmane Dembélé: 0-1. Na rust maakte Arsenal razendsnel gelijk. Uit een vrije trap van Declan Rice knikte Mikel Merino binnen: 1-1. Na ingrijpen van de VAR draaide de arbitrage het doelpunt echter terug, doordat de Spanjaard buitenspel stond. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier.

Contact op wedstrijddag

Enkele uren voor de wedstrijd tussen Arsenal en Paris Saint-Germain stelde journalist Sam van Royen de vraag hoe het contact tussen de gebroeders Timber is op een wedstrijddag. Quinten onthulde toen een bijzondere gewoonte tijdens zijn bezoeken aan Londen. "Als ik bij hem thuis aankom, ga ik meteen naar zijn kledingkast, want ik neem nooit zelf kleding mee. Daarna bel ik hem om te vragen wat ik moet dragen, en dan geeft hij me advies", vertelt Quinten met een grijns.

Moeder Marilyn heeft ook een ritueel voorafgaand aan wedstrijden van de verdediger van Arsenal. "Natuurlijk is het spannend, maar ik draai nooit weg en ik loop niet weg. Ik blijf altijd kijken, omdat ik vertrouw en geloof in dat het goedkomt", zegt de trotse moeder, die vlak voor de wedstrijd ook nog even belde. "We hebben gebeld toen hij in de auto zat om te bidden. We geloven dat God ons hierin gaat helpen."

Jurriën Timber steelt na vernedering PSV opnieuw de show met zijn vriendin: fans kunnen ogen niet geloven Arsenal-speler Jurriën Timber kan niet alleen goed voetballen. Daarom sleepte zijn vriendin Roos de Back hem voor de camera. Fans kunnen hun ogen niet geloven.

Arsenal - Paris Saint-Germain

De wedstrijd begon dramatisch voor de familie Timber. Al binnen drie minuten nam Paris Saint-Germain namelijk de leiding in het Emirates Stadium. Khvicha Kvaratskhelia passeerde moeiteloos zijn directe tegenstander Timber en legde de bal perfect terug, waarna Ousmane Dembélé het afmaakte: 0-1.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.