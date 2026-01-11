Feyenoord reist voor het eerste duel van 2026 af naar Heerenveen. De club uit Friesland was vlak voor het eind van 2025 nog een flinke sta-in-de-weg in de Eurojackpot KNVB Beker. Robin van Persie wil daar graag revanche op pakken. Hij heeft een gehavend elftal, mede door de Afrika Cup, maar Sem Steijn is wél weer terug. Volg het duel hier live.

Robin van Persie komt voor de tweede keer terug in het stadion waar zijn trainerscarrière op het hoogste niveau in Nederland begon. Vorig seizoen stond hij tot eind februari aan het roer bij sc Heerenveen voordat hij de overstap maakte naar Feyenoord. Een vijandige sfeer verwacht hij niet in het stadion, zei hij al op de persconferentie. "Vorige keer ging dat ook goed, ik kreeg toen zelfs een Fries beeldje. Die staat nu op mijn kantoor."

Een plek waar Van Persie deze winterstop veel tijd heeft doorgebracht om te bedenken hoe het tij te keren in Rotterdam. Het ging de laatste fase van 2025 niet goed en ze zullen er alles aan moeten doen om dat om te draaien. Feyenoord staat nu nog op de tweede plek, maar ziet Ajax naderen.

Personele problemen

Van Persie gaat met een behoorlijk gehavend elftal naar Heerenveen toe. Hij mist nog altijd Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline vanwege de Afrika Cup. Daarbij zijn Bart Nieuwkoop en Jakub Moder ook nog niet van de partij. De verwachting is wel dat zij volgende week aansluiten bij de training. Luciano Valente heeft ook nog iets langer winterstop; hij is geschorst voor het eerste duel van 2026.

Bekerdrama

Feyenoord heeft genoeg motivatie tegen Heerenveen. De eennalaatste wedstrijd van het afgelopen jaar knikkerde de club uit Friesland Feyenoord uit de beker. In De Kuip werd het 3-2 voor Heerenveen.

