Feyenoord is het kalenderjaar 2026 gestart in Heerenveen. Met de nieuwe aanvoerder Timon Wellenreuther in het veld. Hij stond bij de toss bij scheidsrechter Sander van der Eijk, maar werd geflankeerd door een bijzonder persoon.

Dat was namelijk Quinten Timber. Hij is bij Feyenoord kennelijk aangewezen als 'veldaanvoerder' en stond zodoende bij de toss om de regels met de arbiter af te spreken. Het is een opvallend moment in de langslepende aanvoerdersdiscussie in Rotterdam.

Aanvoerdersband

Sem Steijn kreeg begin dit seizoen de aanvoerdersband, terwijl Timber vorig jaar 'gewoon' de aanvoerder was. Omdat hij nog niet heeft verlengd, wilde trainer Robin van Persie hem geen aanvoerder maken. Deze winterstop werd de band tóch afgepakt van Steijn en ging die naar doelman Timon Wellenreuther.

De tweede en derde aanvoerder bleven hetzelfde: Anis Hadj Moussa en Givairo Read. Steijn bedankte zelf voor de rol als reserveaanvoerder en Timber kreeg deze rol ook niet. Gek genoeg is hij nu wel de 'aanvoerder' of het 'aanspreekpunt' in het veld in Heerenveen, terwijl Read ook in de basis staat.

Aanvoerder in het veld

Als de doelman aanvoerder is, mag er een speler aangewezen worden die met de scheidsrechter praat bij beslissingen. Normaliter zou je zeggen dat dat één van je reserveaanvoerders is, zoals Read in dit geval. Bij Feyenoord kozen ze dus voor Timber.

Feyenoord kon in Heerenveen geen einde maken aan de dramatische reeks waaraan het momenteel bezig is. De Rotterdammers probeerden in de slotfase de 2-1 voorsprong over de streep te trekken, maar kregen vlak voor tijd toch de deksel op de neus. De druk op coach Robin van Persie zal daardoor nog verder toenemen.

