De ogen van de voetbalfans zullen midweeks vooral gericht zijn op de Champions League, maar ook in de Eredivisie wordt er woensdag gevoetbald. Koploper Feyenoord hoopt in het inhaalduel tegen Fortuna Sittard afstand te nemen van PSV en Ajax op de ranglijst. Trainer Robin van Perise heeft voor de wedstrijd met de Limburgers flink gepuzzeld. Het duel is vanaf 20.00 uur live te volgen via dit artikel.

Van Persie zag zijn team afgelopen weekend moeizaam winnen van zijn oude club sc Heerenveen nadat Anis Hadj Moussa een rode kaart kreeg. De rechtsbuiten is daardoor geschorst voor de wedstrijd tegen Fortuna. Van Persie heeft opvallend genoeg gekozen voor Jaden Slory, die normaal vanaf de linkerflank speelt, als zijn vervanger. Dat is niet de enige wijziging, want ook Givairo Read, Gijs Smal en Luciano Valente verdwijnen uit de basis. zij worden vervangen door Bart Nieuwkoop, Jordan Bos en Oussama Targhalline.

Feyenoord zal gewaarschuwd zijn voor de ontmoeting met Fortuna, want de Limburgers waren de afgelopen jaren een angstgegner in De Kuip. De laatste drie seizoenen eindigde het duel in Rotterdam in een gelijkspel: 1-1, 0-0 en 1-1. In Sittard was Feyenoord wel elke keer te sterk voor Fortuna.

Foutloos Feyenoord

Feyenoord is vooralsnog de enige foutloze club in de Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie staat met twaalf punten uit vier duels bovenaan in de Eredivisie. Nummer 2 PSV heeft evenveel punten, maar de Eindhovenaren speelden al een duel meer.

Fortuna Sittard is het seizoen goed begonnen en is terug te vinden op de negende plek. De ploeg van Danny Buijs, die als speler drie jaar onder contract stond bij Feyenoord, pakte zeven punten uit vier duels.

Inhaalduel

Feyenoord en Fortuna moeten woensdag aan de bak nadat de wedstrijd eerder werd uitgesteld vanwege Europese verplichtingen van de Rotterdammers. De ploeg van Robin van Persie zou op die manier meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de play-offs voor de Champions League, maar ironisch genoeg bleek het uitstel achteraf helemaal niet nodig. Feyenoord sneuvelde in Europa namelijk een ronde eerder al tegen Fenerbahce.

