Feyenoord - Heerenveen werd een klein spektakel op het veld, met twee rode kaarten. Maar buiten het zicht van de camera's was er een enorme chaos rondom stadion De Kuip. Duizenden fans stonden boos aan de hekken om binnen te komen en dat zorgde voor één grote puinhoop. Feyenoord kon op een gegeven moment niet anders dan alle hekken open te gooien voor iedereen. Dat voorkwam erger.

Feyenoord heeft al maatregelen aangekondigd om herhaling van zulke onzichtbare chaotische praktijken te voorkomen. Feyenoord gaat op korte termijn zogenoemde hardcards uitdelen aan de seizoenkaarthouders. Dit is om "de afhankelijkheid van het digitale toegangssysteem te minimaliseren", zo laat de Rotterdamse club weten na de problemen rondom de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-0). Sportmarketeer Chris Woerts legde bij Vandaag Inside uit wat er misging.

'Dreigde helemaal uit de hand te lopen'

Het lag namelijk aan het nieuwe ticketsysteem, waarbij fans hun toegangskaarten moesten downloaden in plaats van hun fysieke kaart konden laten scannen. "Maar dat deed iedereen massaal en niemand lukte het. Daardoor werd het een grote puinhoop", vertelt Woerts bij VI. "Dat zorgde voor grote frustratie, met duizenden mensen aan de poort die niet naar binnen konden. Het dreigde helemaal uit de hand te lopen toen mensen over de hekken wilden klimmen."

'Eén grote mislukking geworden'

Vervolgens besloot Feyenoord eieren voor z'n geld te kiezen en alle hekken open te gooien. Zo kon iedereen, ook mensen zonder toegangsbewijs, zo doorlopen het stadion in. "Een grote puinhoop werd het en het is al de tweede of derde keer dat het gebeurde", weet Woerts. "Ze gaan weer terug naar de originele kaart. Het is namelijk één grote mislukking geworden. Eigenlijk heel triest voor een grote club als Feyenoord, die de beste in alles wil zijn."

Feyenoord - Fortuna Sittard

De directie van Feyenoord had eerder al excuses aangeboden voor problemen aan de poorten van De Kuip zaterdagavond. "De hardcards worden zo spoedig mogelijk bij seizoenkaarthouders thuisbezorgd", meldt Feyenoord. "Het is niet haalbaar deze voor de eerstvolgende wedstrijd te bezorgen." Die wedstrijd is aanstaande woensdag tegen Fortuna Sittard, een inhaalduel voor een eerder uitgestelde speelronde vanwege Europese verplichtingen.

