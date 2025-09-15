De KNVB heeft bekendgemaakt welke scheidsrechters dit weekend de leiding krijgen over de topwedstrijden in de Eredivisie op Super Sunday. Ajax gaat zondag op bezoek bij PSV, AZ neemt het in eigen huis op tegen Feyenoord.

De wedstrijd tussen PSV en Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. Het is de zesde keer dat hij dit onderlinge duel (uit en thuis) mag fluiten. Opvallend is dat Ajax pas één van die eerdere vijf wedstrijden verloor als Gözübüyük de referee was. Pol van Boekel is zondag de VAR.

PSV en Ajax komen doordeweeks ook nog in actie. De Eindhovenaren nemen het dinsdag op tegen Union Sint-Gillis in Champions League, de Amsterdammers gaan een dag later op bezoek bij Inter voor het miljardenbal.

AZ - Feyenoord

De kraker in Eindhoven wordt zondag opgevolgd door de strijd tussen AZ en Feyenoord, om 16.45 uur in Alkmaar. Danny Makkelie heeft de leiding over die topwedstrijd. De 42-jarige scheidsrechter wordt gezien als beste van Nederland. Het is ook voor Makkelie niet de eerste, maar de zesde keer dat hij deze twee teams fluit. De eerste keer was al in 2010/2011, toen AZ in eigen huis met 2-1 won van Feyenoord.

Ook Feyenoord komt doordeweeks nog in actie, maar de Rotterdammers spelen een inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard voor de Eredivisie. Dat gebeurt op woensdag om 20.00 uur. Het Europa League-avontuur van Feyenoord begint pas volgende week. AZ komt niet in actie, want de Conference League begint nóg een week later. De Alkmaarders moeten nog wel een inhaalwedstrijd spelen, maar doen dat volgende week.

