Ajax neemt het woensdagavond om 18.45 uur op tegen Excelsior Maassluis in de Eurojackpot KNVB Beker. De wedstrijd vindt plaats in Het Kasteel van Sparta Rotterdam om de veiligheid van de spelers en fans te waarborgen. Volg hier live alle hoogtepunten rondom het duel tussen de Tweede Divisionist en nummer drie van de Eredivisie.

De openingstreffer viel na twaalf minuten: Owen Wijndal maakte er 1-0 van. De linksback scoorde begin deze maand nog zijn eerste in het shirt voor Ajax, tegen Fortuna Sittard. Even later maakte Anton Gaaei de 2-0. De Deen zou in de winter weg mogen bij de Amsterdammers, mede door de komst van Takehiro Tomiyasu.

Even later, we tekenen minuut 24, was het weer raak. Don-Angelo Konadu (19) zorgde in zijn tiende wedstrijd voor het eerste elftal voor zijn eerste goal: 3-0. Na veertig minuten deed ook Jorthy Mokio (17) een duit in het zakje. Hij maakte op aangeven van Rayane Bounida (19) de 4-0.

Door de veilige voorsprong zag Grim de ruimte om in de rust drie keer te wisselen. Hij koos voor Branco van den Boomen (lang geblesseerd geweest), Raul Moro (dure aankoop met nog weinig minuten) en het talent Gerald Alders. Vlak na de thee ging Ajax vrolijk verder met scoren: in de 48e minuut maakte Mokio de 5-0. Bounida gaf alweer voor de vierde keer deze wedstrijd de assist.

Excelsior Maassluis verraste even later door wat terug te doen. Devin Plank kopte de 5-1 binnen. Dat was de speler die in het vorige duel tussen de twee clubs even binnen de lijnen mocht komen, nadat hij meerdere chemo's had ondergaan. Vlak daarna maakte Bounida de 6-1, maar na zestig minuten stond het ook alweer 6-2. Jannick Verbont was de maker van het achtste doelpunt van de wedstrijd.

Na ruim een uur spelen was het tijd voor een invalbeurt van de 16-jarige Abdellah Ouazane, die zijn debuut maakte. In de 66e minuut had hij direct kunnen scoren, maar invaller Moro koos - met succes - voor eigen geluk: 7-2. Ook Pharell Nash maakte even later zijn opwachting. Voor de 17-jarige rechtsbuiten was het zijn tweede wedstrijd in Ajax 1.

Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis staat momenteel vijftiende (van de achttien teams) in de Tweede Divisie, met zeventien punten uit evenveel wedstrijden. De 37-jarige oud-voetballer Geert Arend Roorda is trainer van het eerste elftal, dat veel jonge spelers in de selectie heeft. Roorda speelde zijn meeste wedstrijden als profvoetballer in het shirt van sc Heerenveen.