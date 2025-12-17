In de tijd dat Louis van Gaal trainer was bij Ajax gold er een streng regime. Elke speler bij de Amsterdammers spreekt over de werkwijze van Van Gaal waar hij altijd om geroemd wordt. Tóch durfden een aantal spelers het aan om hem in het ootje te nemen als ze geen zin hadden in de training. "Dan kwamen we toeterend aan op het sportpark", vertelt John van Loen lachend.

Robert Maaskant spreekt in Sportnieuws.nl De Maaskantine met John van Loen. De oud-spits van onder meer Ajax en Feyenoord deelt een geweldige anekdote over zijn tijd bij Ajax, waar hij meermaals trainer Louis van Gaal in de maling nam, samen met wat teamgenoten.

'Trainer, we staan in de file'

Hij moest altijd vanuit Utrecht naar sportpark De Meer komen en reed vaak met andere Utrechters naar Amsterdam toe. "Samen met Jan Wouters en Rob Alflen ging ik naar Amsterdam. Ze konden ons niks maken", vertelt hij. Maaskant stelt zich voor dat die drie een band voor het leven hebben. "Absoluut", zegt Van Loen, "Nog steeds hoor."

Maaskant probeert zich voor te stellen wat er allemaal gebeurd is in die auto. Van Loen deelt een anekdote over hoe ze Van Gaal meermaals voor de gek hielden. "We hadden natuurlijk nog geen telefoons in die tijd. We reden altijd de A2 op en gingen dan rondbellen bij een benzinepomp. Dan belden we Van Gaal en zeiden we: Trainer, we staan in de file, we kunnen écht niet komen", legt hij uit.

'Als we geen zin hadden, gingen we niet'

Van Gaal reageerde dan altijd dat ze rustig aan konden doen. "Dan kwamen we met gierende banden aanrijden op sportpark De Meer, keihard toeteren... En dan was de training afgelopen, dus konden we weer naar huis", lacht hij. "Dat is wel een paar keer gebeurd. Als we geen zin hadden, gingen we niet."

Ondanks dat hij graag Van Gaal voor de gek hield, had de oud-Ajacied wel een goede band met de legendarische trainer. "Hij is een mooie vent. Hij weet echt alles van je; wanneer je zoon jarig is, als je vrouw jarig is, wat dan ook. Hij weet alles, dat vind ik wel goed van een trainer. Dat probeerde ik later ook altijd toen ik trainer werd", legt hij uit.

Kenmerkende Van Gaal-reactie

Van Loen herinnert zich de eerste onmoeting met Van Gaal: "De allereerste dag kwam hij de kleedkamer in met een hoop papierwerk onder zijn arm. Hij ging de vorige wedstrijd bespreken. Ik had gescoord, dus ik dacht dat het wel goed zou komen. Toen kwam hij bij mij: John, hoe vond jij de wedstrijd? Ik vertelde hem dat ik het wel goed vond, ik scoorde en was actief.... Nee! je speelde heel slecht", schreeuwde Van Gaal ertussendoor. "Toen ging ik gauw achter mijn broek zitten", lacht Van Loen.

Onder Van Gaal speelde Van Loen een stuk minder, maar de duidelijkheid van de trainer zorgde ervoor dat hij daar niet kwaad om werd. "Sommige wedstrijden zette hij mij erin. Ik wist wat hij nodig had: brutaliteit en kracht. Hij vertelde me dat hij me dan nodig had, dat zei hij gewoon eerlijk. Maar ik heb dat seizoen nog dertig wedstrijden gespeeld hoor", besluit hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant John van Loen. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en Apoel Nicosia spreekt honderduit over zijn voetbalherinneringen. Hij ging als speler problemen niet uit de weg en maakte zat bizarre verhalen mee. Zo werd hij eens met een mes opgewacht na een wedstrijd in Den Haag en ontving hij een kogelbrief bij Ajax.

Ook deelt hij verhalen uit Azië waar hij in Japan en China werkzaam was. Hij deelt anekdotes over uitgaan met Ajax-spelers, Louis van Gaal voor de gek houden en spreekt over zijn geweldige tijd bij het Nederlands elftal. Beluister de aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.