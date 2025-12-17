Als Nederlandse topploegen amateurs treffen in de beker, dan komen er vaak mooie verhalen bovendrijven. Zo ook van gymleraar Darwin Heuvelman. De 25-jarige speler van Excelsior Maassluis speelt woensdagavond tegen Ajax en dat zorgt voor veel voorpret, ook bij zijn leerlingen op de basisschool.

Heuvelman noemt zichzelf 'een beuker op het veld', maar is in de gymzaal zachter van aard. Niet voor niks deed hij daags voor de bekerwedstrijd tegen Ajax dan ook extra voorzichtig. "Ik had graag willen voetballen, maar ik heb het maar even niet gedaan", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De leerlingen willen altijd dat ik meedoe met voetbal, want ze vinden mij allemaal heel goed. Ik ben geen koekenbakker, maar als je tegen de jongens van Ajax speelt... die zijn nog wel een stukje beter hoor."

'Harde tackle op een Ajax-speler zou ik lekker vinden'

Op de basisschool in Gouda zitten kinderen met voorkeuren voor diverse ploegen. Shirts en broekjes met logo's van aartsrivalen Ajax en Feyenoord spelen door elkaar heen. De meningen van de kinderen lopen dan ook uiteen. De Ajax-fans hopen vooral dat het Excelsior Maassluis van hun leraar verliest, terwijl de mini-Feyenoorders er anders over denken. "Een harde tackle op een Ajax-speler zou ik wel lekker vinden, als hij maar geen rood pakt! Ik hoop dat meester Darwin wint.”

'Ik kan gewoon niet vrij nemen'

De centrale verdediger komt tegenover de grootste namen uit de Eredivisie te staan en is niet bang om zich te laten gelden. "Een kaart pakken zit er wel in", zegt hij. Als hij met zijn team zorgt voor een stunt van jewelste, kan het feest niet te lang duren voor meester Darwin. Donderdag om 08.15 uur moet hij weer fris en fruitig voor de klas staan. "Ik ben goed met de directeur van de school. Hij is voor Ajax. Misschien valt er wel wat te regelen. Zo niet, het is toch mijn werk: dan vier ik het wel later. Mijn teamgenoten kunnen vrij nemen, maar dat kan ik gewoon niet."