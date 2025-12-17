Ajax neemt het woensdagavond om 18.45 uur op tegen Excelsior Maassluis in de Eurojackpot KNVB Beker. De wedstrijd vindt plaats in Het Kasteel van Sparta Rotterdam om de veiligheid van de spelers en fans te waarborgen. Volg hier live alle hoogtepunten rondom het duel tussen de Tweede Divisionist en nummer drie van de Eredivisie.

Interim-trainer Fred Grim verklapte dinsdag al dat Remko Pasveer onder de lat zal staan. Het wordt de honderdste wedstrijd in Ajax 1 voor de 42-jarige doelman, die dit seizoen tweemaal zijn basisplek verloor aan Vitezslav Jaros. Grim koos de voorbije weken voor regelmatig voor jonge spelers en de kans is groot dat hij dat woensdagavond weer doet.

Abdellah Ouazane (16) zit zelfs voor het eerst bij de selectie. Hij deed woensdagmiddag niet mee aan de mini-Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord, om fris te zijn voor het bekerduel tegen Excelsior Maassluis. Ook Pharell Nash sloeg de wedstrijd over. Begin december debuteerde de 17-jarige aanvaller al namens Ajax 1 tegen FC Groningen in de Eredivisie.

Talentenfabriek

Aaron Bouwman, Sean Steur, Rayane Bounida, Jorthy Mokio en Don-Angelo Konadu zullen er in ieder geval bij zijn. Zij worden regelmatig ingebracht door Grim en krijgen veel complimenten. Hetzelfde geldt voor Gerald Alders. Verder is het nog niet bekend hoe de selectie van Ajax eruitziet. Nieuwbakken aanwinst Takehiro Tomiyasu zal er in ieder geval niet bij zijn: de Japanner is nog niet speelgerechtigd.

De recordkampioen van Nederland speelde één keer eerder tegen Excelsior Maassluis, nog niet zo lang geleden. In 2022 won Ajax met liefst 9-0 van de amateurclub. Youri Regeer maakte zijn basisdebuut in dat duel en scoorde ook. Verder zijn héél veel spelers uit de wedstrijdselectie van toen vertrokken.

Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis staat momenteel vijftiende (van de achttien teams) in de Tweede Divisie, met zeventien punten uit evenveel wedstrijden. De 37-jarige oud-voetballer Geert Arend Roorda is trainer van het eerste elftal, dat veel jonge spelers in de selectie heeft. Roorda speelde zijn meeste wedstrijden als profvoetballer in het shirt van sc Heerenveen.