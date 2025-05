LIVE | Feyenoord ondanks vertraging ruim op voorsprong bij Heracles Almelo

Feyenoord zit in een goede flow in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie won zes wedstrijden op rij en hijgt inmiddels nummer 2 PSV in de nek. Om nog kans te maken op rechtstreekse plaatsing moet gewonnen worden op bezoek bij Heracles Almelo. Die uitwedstrijd, die met enige vertraging begon, is hieronder te volgen.

De wedstrijd moest eigenlijk om 18.45 uur beginnen, maar één van de doelen bleek niet de juiste hoogte te hebben. Dus moest er even gesleuteld worden. Nadat er was begonnen, nam Feyenoord het initiatief. Dat leverde in de tiende minuut al een goal op, nadat er al wat gevaar was geweest. Anis Hadj Moussa draaide een verdediger dol en zag zijn voorzet/schot via Fabian de Keijzer in het doel belanden.

Heracles Almelo had aanvallend weinig in te brengen en Feyenoord zocht naar een ruimere voorsprong. Die kwam er, via opnieuw Hadj Moussa. Na een balletje breed van Igor Paixão had hij twee pogingen nodig om de bal in het doel te werken: 0-2. Vlak voor rust vergrootte Hwang in-Beom de marge zelfs naar drie.

Sem Steijn

Deze week maakte Feyenoord de komst van Eredivisie-topscorer Sem Steijn bekend. Zijn doelpunten kunnen de Rotterdammers goed gebruiken, maar wel pas vanaf komend seizoen. "Doelpunten", was het korte antwoord van Van Persie waarom hij Steijn graag wilde hebben. "Onder andere doelpunten, want we zien in hem ook een type dat bij ons past. Zijn manier van spelen, maar ook als je kijkt naar de overige spelers die daar kunnen spelen. Dan brengt hij iets specifieks, iets wat anderen op die positie nog niet hebben."

Geschorste Gernot Trauner

Feyenoord speelt met bijna dezelfde namen als tegen PEC Zwolle (4-0 winst) van de vorige speelronde. Alleen Gernot Trauner is geschorst. Hij wordt vervangen door Thomas Beelen. Op linksback heeft huurling Hugo Bueno weer de voorkeur boven Quilindschy Hartman en Gijs Smal. Het middenveld en de voorhoede zijn exact hetzelfde.

Opstellingen Heracles Almelo en Feyenoord

Heracles Almelo: De Keijzer; Benita, Mirani, Mesík, Rots; De Keersmaecker, Scheperman; Podgoreanu, Zamburek, Engels; Kulenovic.



Feyenoord: Wellenreuther, Read, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Heracles Almelo maakt nog kans op play-offs

Feyenoord zal het niet cadeau krijgen van Heracles Almelo. De ploeg van de afscheid nemende Erwin van de Looi maakt namelijk nog kans op de play-offs. Door de bekerwinst van Go Ahead Eagles mag ook de nummer 9 daar aan meedoen. Het verschil tussen nummer 12 Heracles Almelo en nummer 9 Fortuna Sittard is slechts één puntje. Het doelsaldo van beide teams is gelijk.

Alles over Eredivisie

