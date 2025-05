Robin van Persie vat met één woord samen waarom hij Sem Steijn graag bij Feyenoord wilde

Robin van Persie is blij dat er duidelijkheid is rond de transfer van Sem Steijn. Feyenoord en FC Twente maakten deze week de transfer van de Eredivisie-topscorer officieel en daar was volgens de Rotterdamse coach één belangrijke reden voor: doelpunten.

"Doelpunten", luidt het korte antwoord van Van Persie als hem op de persconferentie wordt gevraagd waarom hij Steijn zo graag naar Feyenoord wilde halen. Vervolgens wijdt de coach toch iets verder uit. "Onder andere doelpunten, want we zien in hem ook een type dat bij ons past. Zijn manier van spelen, maar ook als je kijkt naar de overige spelers die daar kunnen spelen. Dan brengt hij iets specifieks, iets wat anderen op die positie nog niet hebben."

Van Persie denkt dat Steijn wel wat aanpassingstijd nodig zal hebben in Rotterdam, maar dat is zeker niet erg. "Zoals iedere nieuwe speler heeft het even wat tijd nodig om zich aan te passen aan onze manier van spelen. Dat is wel ietsjes anders dan bij Twente. In het verdedigen is dat iets anders en in het aanvallen ook. Dus dat zal wel wat tijd nodig hebben. Dat komt zeker wel goed denk ik."

Antoni Milambo

Voor wie de transfer van Steijn wel gevolgen zou kunnen hebben, is Antoni Milambo. Het talent uit de Feyenoord-opleiding speelt op dit moment als aanvallende middenvelder bij Feyenoord en hij werd al gelinkt aan een mogelijke stap naar Brentford. Daar wil Van Persie echter nog niets van weten, hij denkt dat Milambo nog heel belangrijk is voor Feyenoord. "Geen consequenties. Antoni kan op 10 spelen, maar het zou me ook niet verbazen dat hij als 8 terecht komt in de toekomst. Voor hem heeft dat dus geen gevolgen."

Vroeg toeslaan

De transferperiode is nog niet eens begonnen, maar de overstap van Steijn is al rond. Feyenoord houdt van snel handelen, zegt Van Persie. "Het zegt vooral dat wij het heel belangrijk vinden dat we zo snel als mogelijk duidelijkheid hebben. Nogmaals dat gaat niet met elke speler. Iedere speler heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Dat moet passen en de timing moet goed zijn. Clubs moeten ook meewerken daarin, maar als het even kan, willen we vroeg handelen. Voor de nieuwe speler, maar ook voor ons. Hoe eerder het proces van samenwerken kan beginnen, hoe beter we denken dat het is. Dus als het ook maar even kan, dan pakken we die kans."

