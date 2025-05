Wedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo vanwege vreemde reden later begonnen

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Feyenoord van 18.45 uur zal wat later starten. Het probleem zit hem in een van de doelen in het Asito Stadion. Voorlopig wachten de spelers daardoor in de spelerstunnel.

Het rechterdoel, aan de kant waar de uitfans zitten, was namelijk te laag. De afgesproken 2,44 meter werd niet gehaald. "Hij is vijf centimeter lager", verklaarde scheidsrechter Allard Lindhout bij ESPN. Hans Kraay wilde weten hoe iemand daarachter kwam. "Timon Wellenreuther, de keeper van Feyenoord, die was de warming-up aan het doen en zijn gevoel zei als ik de lat aantik: aan de ene kant is-ie de normale lengte, aan de andere kant niet."

Toen de technici de goal hadden gerepareerd kwam het volgende euvel. Fans van Heracles Almelo hadden namelijk een sfeeractie bedacht. De zwart-witte proppen die daarbij gebruikt werden, moesten nog van het veld worden geveegd. Met een vertraging van een minuut of tien werd er uiteindelijk aan de wedstrijd begonnen, die hieronder te volgen is.

LIVE | Feyenoord ondanks vertraging ruim op voorsprong bij Heracles Almelo Feyenoord zit in een goede flow in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie won zes wedstrijden op rij en hijgt inmiddels nummer 2 PSV in de nek. Om nog kans te maken op rechtstreekse plaatsing moet gewonnen worden op bezoek bij Heracles Almelo. Die uitwedstrijd, die met enige vertraging begon, is hieronder te volgen.

