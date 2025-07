Sarina Wiegman neemt het met titelverdediger Engeland in de eindstrijd van het EK op tegen wereldkampioen Spanje. De Nederlandse coach kan het eindtoernooi zelfs al voor de derde keer op rij winnen, maar kreeg al vroeg een flinke tik te verwerken toen Mariona Caldentey de 1-0 tegen de touwen knikte. In de tweede helft kwam Engeland op gelijke hoogte door een rake kopbal van Alessio Russo: 1-1. Volg alle ontwikkelingen rondom het duel hieronder live.

De finale in Basel is een herhaling van die van het WK van 2023. Daar zal Wiegman niet met de beste gevoelens aan terugdenken, want in Sydney won Spanje de finale met 1-0. De Engelse vrouwen krijgen zondag dus hun kans op revanche. Engeland begon uitstekend met een vroege kans voor Alessia Russo, maar haar poging werd knap gekeerd door de Spaanse goalie. Even later kwamen de Engelsen goed weg, toen Spanje tweemaal voor hun doel kwamen.

Uitstekende goal van Spanje

In de 25e minuut deden de Spanjaarden de ploeg van Wiegman direct veel pijn. Na twee waarschuwingsschoten was het de derde keer raak voor Spanje. Ona Batlle legde de bal panklaar op het hoofd van Mariona Caldentey, die verwoestend binnen knikte: 1-0. Wéér een achterstand voor de Engelse nationale ploeg, net als in de eerdere knockout-rondes tegen Zweden en Italië.

Knappe gelijkmaker

Kort voor rust moest Lauren James, onder toeziend oog van haar broer Reece James, geblesseerd het veld verlaten. Haar vervangster Chloe Kelly maakte echter meteen indruk. Nog voor de pauze zorgde ze al voor gevaar en daarna speelde ze een belangrijke rol bij de gelijkmaker. De aanvalster gaf een fraaie voorzet, waarna Alessia Russo de bal knap in het Spaanse doel kopte: 1-1. Daarmee is Engeland weer volop in de race om de gouden medaille.

Afstevenen op verlenging

De tweede helft was een ware traktatie, waarin beide teams een behoorlijk niveau op de mat legden. De vraag bleef tot het einde spannend, want de bal wilde er simpelweg niet in voor zowel Engeland als Spanje. Daarmee gaan beide ploegen wéér verlengen, net als in de halve finales.

Geluk voor Wiegman

Wiegman had tot de finale het geluk aan haar kont hangen, want de Engelse vrouwen stonden al meerdere keren op de rand van uitschakeling. De titelverdediger verloor het eerste groepsduel van Frankrijk, maar door ruime zeges op Nederland (4-0) en Wales (6-1) werden de kwartfinales alsnog gehaald. Op de tribune is mogelijk ook een plek gereserveerd voor Oranje Leeuwin Vivianne Miedema, de partner van finalist Beth Mead.

Bij de laatste acht ging het tegen Zweden bijna mis. Engeland maakte pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd een 2-0 achterstand goed en ontsnapte in een knotsgekke penaltyreeks waarin Zweden twee keer de kans kreeg om de ploeg van Wiegman naar huis te sturen. Ook in de halve finale tegen Italië ging het maar net goed. Pas in de 96ste minuut wist Engeland een verlenging af te dwingen en daarin werd pas in de slotminuut de winnende gemaakt.

Stabiel Spanje

De weg van Spanje, dat nog nooit het EK won, naar de finale was een stuk minder spectaculair. Het won alle drie de groepsduels tegen Portugal (5-0), België (6-2) en Italië (3-1) en was in de kwartfinales duidelijk te sterk voor gastland Zwitserland (2-0). De regerend wereldkampioen had in de halve finale tegen Duitsland een verlenging nodig, maar sterspeelster Aitana Bonmati zorgde in de 113e minuut voor de bevrijding.

Drie op een rij voor Wiegman?

Wiegman kan met Engeland voor de tweede keer op rij het EK winnen en dat zou voor de Nederlandse coach zelfs al haar derde achtereenvolgende titel zijn. Ze werd in 2017 ook Europees kampioen met Nederland in eigen land. Mocht het Wiegman lukken om met Engeland de titel te prolongeren, zou het wel pas haar eerste prijs zijn waarbij haar ploeg niet het gastland is.