Sarina Wiegman heeft met Engeland het EK voetbal voor vrouwen gewonnen. Spanje werd na pingels verslagen. In diverse sporten en door vele sportbonden is het prijzengeld tussen mannen en vrouwen gelijk getrokken. Maar voor The Lionesses van bondscoach Sarina Wiegman is dat nog niet het geval.

Het Engelse vrouwenteam, oftewel The Lionesses, krijgt door de winst winst 1,7 miljoen pond. Dat komt neer op 1,94 miljoen euro. Dat moet wel verdeeld worden over de hele selectie. Dan blijft er per speelster 73.000 pond over, circa 83.000 euro.

Mannen krijgen veel meer

Geen misselijk bedrag, of wel? De Engelse mannenploeg speelde in 2024 in de finale van het EK voetbal. Ze verloren die van Spanje, maar een eindzege zou de spelers 400.000 pond per man opleveren. De mannen zouden, inclusief de beloning voor de bondscoach, een totale prijzenpot kunnen krijgen van 14 miljoen pond; acht keer meer dan bij de vrouwen.

Sponsoren

The Sun laat sponsorexpert Nigel Currie aan het woord. Hij zegt: "De Lionesses kunnen nog wat meer geld bijverdienen als ze hun Europese titel verlengen. Dat zou een unieke prestatie zijn en de aanbiedingen die ze dan krijgen, zullen de huidige bedragen ver overstijgen. Veel van de bekendste speelsters zullen sponsorcontracten af kunnen sluiten van 1 miljoen pond of meer."

Hayley Knight van pr-bedrijf Be Yellow, zegt dat het vrouwenteam meer sympathie krijgt van de bevolking dan het mannenteam. "Ze brengen meer teweeg dan de mannen ooit deden. Ze zijn menselijker. Ze zetten zich in voor de toegankelijkheid van sport. Ze hebben invloed op het beleid. En er zijn geen schandalen. Ze zijn open en eerlijk. Ook komen ze op voor rechten van de LHBTI-gemeenschap. Ze zijn zeer divers."

Sarina Wiegman

Ook de Nederlandse Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland, draagt bij aan de gunfactor van het team. Aan de vooravond van weer een grote finale kreeg Wiegman de vraag of ze 'verliefd is geworden op Engeland'. Haar antwoord is: "Jawel, ik ben verliefd geworden. Anders zou ik hier niet zitten met zo'n enorme lach op mijn gezicht." Dat zal na de winst in de EK-finale niet minder zijn geworden.

"Ik ben hier nu vier jaar en het voelt als mijn tweede huis. Ik geniet ervan om mijn werk te doen, om in Engeland te zijn. De mensen, de sportcultuur, de fans, ik hou daarvan. Ik heb een klik met de mensen hier, we zijn heel close met elkaar, ook met mensen van de bond FA."