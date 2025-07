Sarina Wiegman was dinsdagavond door het dolle heen, nadat Engeland naar de finale van het EK vrouwenvoetbal ging. De bondscoach van de ploeg zong in haar enthousiasme een liedje in het Nederlands. De speelsters begrepen er logischerwijs helemaal niets van.

"We gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet." Het liedje dat Wiegman zong na de zwaarbevochten zege op Italië (2-1 na verlenging) is voor Nederlanders heel bekend, maar dat is voor Engelsen natuurlijk heel anders. Toen de bondscoach het liedje inzette, deed er dan ook niemand met haar mee.

"Geen flauw idee waarover dat lied ging, maar ze zong het vol overgave!", zei Keira Walsh na afloop op de persconferentie. Daarna steekt ze de loftrompet op voor Wiegman. "Het is haar vijfde finale. Dat spreekt voor zich. Ze is ongelooflijk als coach en als mens."

Succescoach

Wiegman won in 2017 het EK met Nederland. Twee jaar later schopte ze het ook tot de finale van het WK, maar toen bleek Team USA te sterk voor de Oranje Leeuwinnen. Vervolgens won de 55-jarige bondscoach het EK met Engeland in 2022, om een jaar later ook de finale van het WK te verliezen. Nu maakt zij zich dus op voor haar vijfde eindstrijd.

Het is dan ook niet gek dat de Engelse bond heeft aangegeven dat Wiegman voor geen goud te koop is. "Wij hebben ons tot 2027 aan haar verbonden en zij heeft zich aan ons verbonden. Ik weet dat haar focus, hopelijk na een succes op zondag, vrij snel zal verschuiven naar 2027", zei directeur Mark Bullingham donderdag.

Finale EK vrouwen

De finale zal gaan tussen Engeland en Spanje. Ook de Spanjaarden hadden woensdag verlenging nodig om Duitsland te verslaan. Aitana Bonmati maakte in de 113e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Engeland en Spanje staan komende zondag om 18.00 uur tegenover elkaar in het St. Jakob-Park in Zwitserland. Dat stadion is normaal gesproken de thuisbasis van FC Basel.