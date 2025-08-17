Ajax neemt het zondag om 12.15 uur op tegen een lastige tegenstander: Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hebben de laatste jaren veel moeite om in Deventer te winnen. Volg hier live alle hoogtepunten van de wedstrijd tussen Go Ahead en Ajax.

Ajax had geluk dat het tegen promovendus Telstar aan het nieuwe seizoen mocht beginnen. In de Johan Cruijff Arena kwam de thuisploeg een paar keer goed weg en won het uiteindelijk met 2-0. Voor nieuwe trainer John Heitinga was het na die wedstrijd duidelijk dat de verdedigende organisatie een stuk beter moet.

Nodige aanpassingen bij Ajax

Om die reden heeft hij de nodige aanpassingen gedaan in zijn opstelling voor het duel met Go Ahead. Zo is Ko Itakura er voor het eerst bij. De nieuwe aanwinst van Borussia Mönchengladbach neemt de positie in van Aaron Bouwman (17) als centrale verdediger, die op zijn beurt weer de vervanger was van de geblesseerde Josip Sutalo.

Verder krijgt Anton Gaaei de kans op rechtsback in plaats van Youri Regeer en start Steven Berghuis op rechtsvoor, terwijl hij tegen Telstar op het middenveld begon. Ondanks dat Berghuis een linie opschuift, is er nog steeds geen ruimte voor nieuwe aanwinst Oscar Gloukh. Hij begint wederom op de bank.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Breum, Linthorst, Meulensteen; Suray, Edvardsen en Margaret.



Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Taylor, Mokio, Klaassen; Berghuis, Weghorst en Moro.

Waar Ajax de Eredivisie begon met een overwinning, speelde Go Ahead met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. De Deventenaren moesten het wel 35 minuten met tien man doen. Een week eerder verloor Go Ahead de Johan Cruijff Schaal met 2-1 van PSV.

