Hans Kraay Jr. heeft zondagmorgen een update gegeven over een mogelijke transfer van Edson Alvarez naar Ajax. Bij Goedemorgen Eredivisie gaf de oud-voetballer uitleg over een slimme truc die de Amsterdammers hebben bedacht.

Alvaraz is speler van West Ham United, dat hem in de zomer van 2023 voor zo'n veertig miljoen euro overnam van Ajax. De defensieve middenvelder is in Londen op een zijspoor beland, maar wil als aanvoerder van Mexico juist zoveel mogelijk spelen in aanloop naar het WK 2026. Daarom stuurt hij zelf aan op een tijdelijke terugkeer naar Amsterdam.

Bij Ajax zoeken ze een natuurlijke leider én een nieuwe controleur op het middenveld, na het vertrek van Jordan Henderson. Alvarez past perfect in dat profiel. Het enige probleem: de 27-jarige middenvelder verdient zes miljoen euro per jaar. Dat is te veel voor de Amsterdammers.

'Dat is not done'

Kraay Jr. legt uit: "De stand van zaken is nu: het schijnt zo te zijn dat West Ham hem gratis wil uitlenen. Maar Ajax moet dan zijn volledige salaris van zes miljoen euro betalen. In het salarishuishouden van Ajax is dat not done."

Dus heeft Ajax een slim trucje bedacht: "Dus ze willen dan op de balans die zes miljoen voor de helft als huurgeld zien en voor de helft als salaris." Kraay Jr. benadrukt dat het 'niet is uitgesloten' dat de tijdelijke transfer echt zal plaatsvinden.

Statistieken van Edson Alvarez

Alvarez kwam in zijn eerste seizoen tot 31 Premier League-wedstrijden (2383 minuten) voor West Ham United, vorig seizoen waren dat 28 wedstrijden (1782 minuten). Op het middenveld van The Hammers is er verder weinig veranderd qua inkomende of uitgaande transfers deze zomer.

