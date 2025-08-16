Na de 2-0-overwinning van Ajax op Telstar vorige week stond Wout Weghorst weer in de spotlights. Hij scoorde de cruciale doelpunten in de openingswedstrijd van de Eredivisie. Ondanks de kritiek, moet trainer John Heitinga hem gewoon laten staan.

Dat schrijft oud-topvoetballer Wim Kieft in zijn column in De Telefgraaf. Door de blessure van Brian Brobbey startte Weghorst in de spits bij Ajax. "Getuige de hele voorbereiding had je trouwens toch het idee dat Heitinga voor Weghorst zou kiezen en dat niet alleen Brobbey, maar ook Ajax open staat voor een transfer van de spits", aldus Kieft.

Weghorst is eigenlijk altijd onderwerp van gesprek. Ook tegen Telstar leek hij aanvankelijk meer bezig met zeuren bij de scheidsrechter en het worstelen met tegenstanders. Theatraal vlogen zijn armen in de lucht wanneer er ook maar iets gebeurde. Kieft zag datt ook. "Weliswaar lokt Weghorst veel kritiek uit door zijn manier van doen, dat overdreven toneelspel vaak, maar hij doet wat een spits moet doen en dat is scoren."

Daarom moet Heitinga hem gewoon blijven opstellen. "Laat hem een heel seizoen staan in de spits en Weghorst komt ook zeker aan twintig doelpunten." Een vaste spits heeft volgens Kieft alleen maar voordelen. "Als je kiest voor een duidelijke hiërarchie, dan weet iedereen waar hij aan toe is en krijg je veel minder discussies in je club en daarbuiten. Zoals Ajax vorig seizoen ervoer onder Francesco Farioli, toen het veel ging over of Weghorst, of Brobbey."

AI-rel

Weghorst was onlangs nog ongewenst onderdeel van een rel buiten het veld. Er werden namelijk nepfoto's verspreid van de voetballer die op bezoek ging bij kinderen in het ziekenhuis. Een scherpe blik op de Facebookpagina Ajax Fandom, die grossiert in nepnieuws over Ajax en met name Weghorst, ziet dat de beelden met AI zijn gegenereerd.

Het 'ziekenhuisbezoek' blijkt voor velen echter geloofwaardig. In de reacties lijkt iedereen te denken dat het om echte beelden gaat en dat de ontmoeting dus ook écht heeft plaatsgevonden. In het bijbehorende artikel wordt geschreven dat het bezoek in samenspraak met Make-A-Wish is geregeld, maar die stichting weet van niets. "Dit verhaal is volledig fictief en niet afkomstig van Make-A-Wish", zo luidde de reactie.

